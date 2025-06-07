Haziran ayının gelmesiyle birlikte artan sıcaklar, Türkiye'de görülen yılan vakalarının da fırlamasına neden oldu.



Uzmanlar, özellikle 8 şehirde yılan vakalarının sayısında artış olduğuna dikkat çekerken, köy ve kasabalarda evlere kadar giren yılanlar büyük bir paniğe neden olmuş durumda. Siz de evinizin herhangi bir bölgesinde o sesi duyuyorsanız bir an önce yetkilileri aramalısınız.



EVİ ÇATILI OLANLAR DİKKAT



Müstakil ve alçak çatılı köy evlerinde sık sık karşılaşılan yılanlar, son yıllarda özellikle Mersin, Adana, Antalya, İstanbul, Trabzon, Yalova, Bursa, İzmir gibi şehirlerde görülmekte.

İstanbul gibi büyükşehirlerin kırsal kesimlerinde rastlanılan yılanlar genellikle zehirsiz olurken, Türkiye'nin Güney Doğu bölgesinde ortaya çıkan yılanlar ise oldukça zehirli olmakta.



yılanların görülme sıklığı artmış durumda. Uzmanlar, özellikle evlerinde çatı bulunan vatandaşların geceleyin duydukları kayma seslerinin bir yılan olabileceği konusunda uyarıda bulunuyor.



HER 3 EVDEN 1'İNDE YILAN ÇIKIYOR

Küresel ısınmayla birlikte yılanlar sadece Türkiye’de değil, dünya genelinde de önemli bir sorun haline dönüştü. Özellikle Avustralya gibi ülkelerde yılanların görülme sıklığı tarihin en yüksek seviyelerine ulaştı.



Sunshine Coast 'Yılan Avcıları' tarafından yapılan açıklamada, kırsal alanlarda her 3 evden birinde kesinlikle bir yılan bulunduğu belirtilmekte.

O SESİ DUYUYORSANIZ DİKKAT

Yılanlar genellikle evlerin çatısında yuvalanmayı tercih etmekte. Bu nedenle evinizde büyük bir yılan olması halinde, çatınızdan kayma sesini duyabilirsiniz.



Bu durum sık sık gece uykusuz kalmanıza neden olabilir ve çoğu zaman evde anlam veremediğiniz anlık seslerin duyulmasıyla kendini gösterir. Tüm zararlarına rağmen uzmanlar, çatıdaki yılanların aynı zamanda kemirgen nüfusunu kontrol ettiğini ve bu açıdan olumlu bir etkisi olabileceğini ifade etmekte.







