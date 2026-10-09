İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında ulusal ve uluslararası alanda faaliyet gösteren tehlikeli bir suç örgütünü mercek altına aldı.

Yapılan teknik ve fiziki takiplerde, örgüt adına hareket eden şüphelilerin '6136 Sayılı Kanun’a muhalefet', 'gasp', 'genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması' ve 'mala zarar verme' suçlarına karıştıkları saptandı.

8 İLDE EŞ ZAMANLI ŞAFAK OPERASYONU

Elde edilen delillerin ardından ekipler sabah saatlerinde düğmeye bastı. İstanbul merkezli Ankara, Kocaeli, Mardin, Diyarbakır, Çanakkale, Muş ve Trabzon’da önceden belirlenen çok sayıda adrese eş zamanlı baskınlar düzenlendi.

Operasyonlarda örgüt üyesi olduğu değerlendirilen 33 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

38 SOSYAL MEDYA HESABINA ERİŞİM ENGELİ

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 3 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet pompalı tüfek ve bu silahlara ait çok sayıda farklı ebatta fişek ele geçirildi.

Soruşturma kapsamında, suç örgütünün propaganda yapmak ve gözdağı vermek amacıyla kullandığı belirlenen 38 sosyal medya hesabına da erişim engeli kararı getirildi. Gözaltına alınan 33 şüphelinin emniyetteki sorgusu sürdürülüyor.