Babaeski Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında Kırklareli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, şüphelileri teknik ve fiziki takibe aldı. Yapılan incelemelerde zanlıların telefonla ulaştıkları Kırklareli, Balıkesir, İstanbul, Kırşehir, İzmir, Bayburt ve Kahramanmaraş'taki vatandaşları çeşitli bahanelerle dolandırdıkları tespit edildi.
8 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON
Şanlıurfa, Adana, Gaziantep, Antalya, Isparta, Karabük, Ankara ve İstanbul'da belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı baskınlarda 11 şüpheli yakalandı. Zanlıların adreslerinde yapılan aramalarda dijital materyallere el konuldu.