Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, “bilişim sistemlerinin kullanılması suretiyle nitelikli dolandırıcılık” suçuna yönelik yürüttükleri çalışma kapsamında, internet üzerinden gerçekleştirilen dolandırıcılık ağına operasyon düzenledi.
Yaklaşık üç ay süren teknik ve fiziki takip sonucunda, şüphelilerin internet sitelerinde yer alan gerçek araç satış ilanlarını ve fotoğraflarını birebir kopyalayarak, piyasa değerinin altında fiyatlarla sahte ilanlar oluşturdukları tespit edildi.
Ucuz araç satın alma umuduyla bu ilanlara yönelen Türkiye genelindeki 69 kişinin dolandırıldığı belirlenirken, şüphelilerin yakalanması için Afyonkarahisar merkezli 8 ilde eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.
Belirlenen adreslere düzenlenen baskınlarda 11 şüpheli gözaltına alındı. Emniyet yetkilileri, şüpheliler hakkındaki işlemlerin sürdüğünü bildirdi.