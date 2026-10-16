Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda yürütülen yasa dışı bahis soruşturmasında gözaltına alınan 17 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Şüpheliler, sağlık kontrollerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Soruşturma kapsamında önceki gün Kırıkkale, Ankara, İzmir, İstanbul, Kocaeli, Antalya, Elazığ ve Kayseri'de belirlenen 27 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Hakkında gözaltı kararı verilen 21 şüpheliden 17'si yakalandı. Bir şüphelinin başka bir suçtan cezaevinde olduğu belirlenirken, diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü belirtildi.

1 MİLYAR 219 MİLYON LİRALIK İŞLEM HACMİ

Soruşturma kapsamında yapılan incelemelerde, şüphelilerin 2021-2025 yılları arasındaki toplam mali işlem hacminin 1 milyar 219 milyon 242 bin 883 lira olduğu tespit edildi.

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) ve Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) raporları, iletişim kayıtları, mali analizler ve dijital materyallerin incelenmesi sonucunda şüphelilerin yasa dışı bahis faaliyetleri yürüttükleri, kişisel verileri hukuka aykırı şekilde ele geçirdikleri ve suçtan elde edilen gelirleri aklamaya çalıştıkları belirlendiği aktarıldı.

MAL VARLIKLARINA VE HESAPLARA EL KONULDU

B.H.'nin yasa dışı bahis panelinin sahibi ve organizasyonun lideri olduğu değerlendiriliyor. Diğer şüphelilerin ise panel yönetimi, para transferleri, banka hesabı temini ve teknik destek gibi farklı görevler üstlendikleri belirlendiği bildirildi.

Şüphelilerin, suçtan elde edildiği değerlendirilen gelirlerle kendileri ve aile bireyleri adına mal varlığı edindikleri iddiası üzerine taşınır ve taşınmaz mallar ile banka ve ödeme kuruluşlarındaki hesaplara el konuldu.