Uşak Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, yasa dışı bahis faaliyetlerinden elde edildiği değerlendirilen gelirlerin çeşitli şahıs, şirket ve dernek hesapları üzerinden dolaştırılarak aklandığı tespit edildi. Jandarma Genel Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ve Uşak İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, saat 06.00 sıralarında Uşak, Ankara, Hatay, İstanbul, İzmir, Siirt, Antalya ve Kocaeli'de eş zamanlı operasyon düzenlendi. 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak', 'Suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklamak' ve '7258 sayılı Kanun'a muhalefet' suçları kapsamında 32 şüpheli, 1 dernek ve 4 şirkete yönelik arama yapıldı. Operasyonda 22 şüpheli gözaltına alındı.

4 ŞİRKETE KAYYUM ATANDI

Sulh Ceza Hakimliği kararıyla soruşturma kapsamında bulunan 4 şirkete TMSF kayyum olarak atandı. Şüpheliler ile soruşturmaya konu tüzel kişiliklere ait toplam 414 banka hesabından 33'ünde bulunan 333 milyon 430 bin TL donduruldu. Diğer 381 hesaptaki para miktarlarının tespitine yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi. Ayrıca yaklaşık 184 milyon TL değerindeki 7 taşınmaz ve 16 araca el konuldu. İş yeri, ikamet ve diğer adreslerde gerçekleştirilen aramalarda 1 kilogram külçe gümüş, 1 ruhsatsız tabanca, 1 ruhsatsız av tüfeği, dijital materyaller ve çeşitli fiziki belgeler ele geçirildi.

5,1 MİLYAR TL'LİK İŞLEM HACMİ

Mali Suçları Araştırma Kurulu'nun (MASAK) 6 ve 25 Ağustos 2026 tarihli analiz raporları ile jandarma birimlerinin incelemelerinde, şüphelilere ait hesaplarda 1 Ocak 2021-21 Eylül 2026 tarihleri arasında 860 bin 88 işlemde toplam 5 milyar 114 milyon 757 bin 833 TL'lik işlem hacmi bulunduğu tespit edildi. Yaklaşık 175 milyon TL'nin yasa dışı bahis gelirlerinin aklanması amacıyla çeşitli hesaplara aktarıldığı ifade edildi. Paraların farklı tutarlara bölünerek çeşitli şahıs ve şirketler üzerinden dolaştırıldığı, ardından bağış ve ticari faaliyet görünümü altında yeniden finansal sisteme sokulduğu belirlendi.

1,430 İŞLEMDE 153,7 MİLYON TL AKTARILDI

MASAK incelemesine göre, 12 Mart 2025 ile 5 Mart 2026 tarihleri arasında 404 gerçek ve tüzel kişi tarafından gerçekleştirilen 1,430 işlemde toplam 153 milyon 712 bin 33 TL aktarıldı. Normal bağışlarda ortalama işlem tutarı yaklaşık 1,640 TL seviyesindeyken, incelemeye konu transferlerde bu tutarın 108 bin 52 TL'ye yükseldiği belirlendi. Para transferlerini gerçekleştiren kişilerden 363'ü hakkında yasa dışı bahis ve kumar faaliyetleriyle bağlantılı MASAK istihbarat kayıtları bulunduğu tespit edildi. Söz konusu para hareketlerinin olağan yardım ve bağış işlemlerinden ayrıştığı belirlendi. Jandarma ekiplerinin dijital materyaller üzerinde yaptığı incelemelerde, yasa dışı bahis para transferlerini organize etmek amacıyla kullanılan bir panel sistemine ait yazışmalar da tespit edildi. 15 Nisan 2025 tarihli yazışmalarda, bir kullanıcının belirli bir banka hesabına 5 ayrı işlemde toplam 500 bin TL gönderilmesi talimatını verdiği belirlendi.

ŞİRKET GELİRLERİNİN YÜZDE 92'Sİ TEK KAYNAKTAN

Mali incelemelerde, soruşturmaya konu hesaplardan bir şirkete yüz milyonlarca liralık para transferi gerçekleştirildiği belirlendi. Şirketin 2023-2026 döneminde banka hesaplarına giren toplam 330 milyon 638 bin 162 TL'nin yaklaşık 303,8 milyon TL'sinin tek bir tüzel kişiliğe ait hesaplardan geldiği tespit edildi. Şirketin hesaplarına giren paranın yaklaşık yüzde 92'sinin aynı kaynaktan aktarıldığı ortaya çıktı. Şirket hesaplarından canlı hayvan alımı açıklamasıyla farklı kişi ve şirketlere 293 milyon 563 bin 722 TL gönderildiği, ayrıca 42 milyon 920 bin TL'nin nakit olarak çekildiği belirlendi.

POLİS MEMURUNUN HESABINDA 135 MİLYON TL'LİK HAREKET

MASAK'ın 3 Eylül 2026 tarihli raporuna göre, Ankara'da görev yapan polis memuru M.Ş.'nin hesabında bir yıllık dönemde 135 milyon TL tutarında para giriş ve çıkışı bulunduğu belirlendi. Banka görevlileriyle yapılan görüşmelerde M.Ş.'nin söz konusu hesabı yardım toplamak amacıyla kullandığını beyan ettiği, ancak herhangi bir yardım toplama izninin bulunmadığı tespit edildi. İncelemelerde, 5 Şubat 2025 ile 5 Şubat 2026 tarihleri arasında hesabına farklı yardım açıklamalarıyla toplam 97 milyon 380 bin 537 TL aktarıldığı belirlendi.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.