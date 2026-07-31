Ekiplerin yürüttüğü çalışmalar sonucunda, şüphelilerin vatandaşları yasa dışı bahse çekmek için kullandıkları yöntemler ortaya çıkarıldı:

Şüpheliler, vatandaşların cep telefonlarına yasa dışı bahsi teşvik edici reklam ve yönlendirme mesajları gönderdi.

Bu toplu mesaj gönderimleri için, telekomünikasyon şirketlerinden temin edilen ve özellikle 0850 ile başlayan hatlar tercih edildi.

İşlemler, şirketler tarafından kullanım yetkisi verilen toplu mesaj gönderim panelleri üzerinden gerçekleştirildi.

Teknik Takip ve Eş Zamanlı Baskınlar

Yürütülen teknik ve fiziki takiplerin ardından şüphelilerin kimlik ve adres bilgileri tek tek tespit edildi. Elde edilen delillerin ardından İstanbul, Ankara, Balıkesir, İzmir, Kırıkkale, Muğla, Konya ve Bursa'da eş zamanlı düğmeye basıldı.

Operasyon kapsamında gözaltına alınan 26 zanlı, yasal işlemlerinin tamamlanması amacıyla emniyete sevk edildi.