Küçükçekmece'de yaşanan olayda, bir market çalışanının dikkati ve hızlı müdahalesi olası bir faciayı önledi. Binanın 8'inci katındaki pencereden düşen yavru kedi, açılan şemsiyenin üzerine düşerek yara almadan kurtuldu.

Olay, Kanarya Mahallesi Çobanaldatan Sokak'ta dün saat 19.40 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, apartmanın en üst katında yaşayan ailenin yavru kedisi açık bırakılan pencereden dışarı çıkarak tehlikeli şekilde pencere kenarında kaldı.

Durumu fark eden market sahibi Hamza Ayaz, kedinin düşme ihtimaline karşı hızla harekete geçti. Ayaz, markette bulunan dondurma dolabına ait şemsiyeyi alarak kedinin bulunduğu noktanın altına geçti ve yaklaşık yarım saat boyunca bekledi.

Bir süre sonra dengesini kaybeden yavru kedi, açılan şemsiyenin üzerine düştü. O anlar marketin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Sağlıklı şekilde kurtarılan kedi daha sonra sahibine teslim edildi.

Yaşadıklarını anlatan Hamza Ayaz, kediyi görünce endişelendiklerini belirterek, aklına ilk olarak şemsiyeyi kullanma fikrinin geldiğini söyledi. Ayaz, mahallede yaşayanların sokak hayvanlarına karşı duyarlı olduğunu da ifade ederek, bölge sakinlerinin sık sık kediler için mama ve süt aldığını dile getirdi.

Öte yandan, aynı noktadan daha önce düşen başka bir kedinin hayatını kaybettiği öğrenildi.