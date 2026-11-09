Televizyon ekranlarında 8 Kasım 2026 Pazar akşamı reyting yarışı yaşandı. NOW ekranlarında yayınlanan Ömür Usta, Kanal D'nin Daha 17 dizisi ve TRT 1'in Teşkilat yapımı izleyicilerin karşısına çıktı. Günün reyting sonuçları açıklandı. Ömür Usta, üç ana kategoride de birinci sıraya yerleşti.

TOTAL REYTİNG SONUÇLARI

Total kategorisinde Ömür Usta birinci, Daha 17 ikinci sırada yer aldı. Teşkilat dizisi ise 3. sırada yer aldı.

AB KATEGORİSİNDE ZİRVE DEĞİŞMEDİ

AB grubunda da Ömür Usta liderliğini korudu. Daha 17 ise ikinci sıraya yerleşti. Ömür Usta Özet yayını da ilk üçe girdi.

ABC1 KATEGORİSİNDE DE ÖMÜR USTA LİDER

ABC1 kategorisinde de ilk sırayı Ömür Usta aldı. Daha 17 ikinci sırada yer alırken üç kategorideki liderlik değişmedi. Teşkilat dizisi 3. sırada yer aldı.

Böylece Ömür Usta, 8 Kasım Pazar akşamının reyting yarışını tüm ana kategorilerde zirvede tamamladı.