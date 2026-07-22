Kolombiya’nın başkenti Bogota’da, kentsel dönüşüm ve yol genişletme projesi kapsamında 1974 yılında gerçekleştirilen mühendislik operasyonu, 4 bin 800 ton ağırlığındaki sekiz katlı Cudecom Binası’nın yıkılmadan 29 metre taşınmasıyla tamamlandı. Duvarları, zeminleri ve cepheleri zarar görmeyen yapı, caddenin geçeceği alanı boşaltmak amacıyla güney yönündeki yeni konumuna kaydırıldı.

YIKMAK YERİNE TAŞIDILAR

Calle 19 ile Avenida Caracas'ın kesiştiği alanda yer alan Cudecom Binası, başkentin imar planında yapımı öngörülen ana caddenin güzergahı üzerinde bulunuyordu. İlk aşamada binanın yıkılması planlanırken, mühendis Antonio Paez Restrepo belediye yönetimine yapının temelinden ayrılarak taşınmasını öngören bir proje sundu.

Restrepo liderliğinde yürütülen ve farklı alanlardan 400 uzmanın katıldığı operasyonda, binanın altına yaklaşık bin ton ağırlığında mobil bir platform ve 5 santimetre çapında çelik makaralar kuruldu.

10 SAATLİK OPERASYONLA REKOR KIRILDI

6 Ekim 1974 tarihinde gerçekleştirilen ana taşıma işlemi toplam 10 saat sürdü. Yedi hidrolik krikonun uyguladığı itme kuvvetiyle bina, dakikada ortalama 20 santimetre hızla ilerleyerek saat 18:06:50’de hedeflenen noktaya ulaştı. Yapının nakli sırasında herhangi bir yıkım, patlayıcı veya tuğla sökümü işlemi uygulanmadı.

Canlı olarak radyo ve televizyondan yayınlanan, şantiye çevresinde ise 2 binden fazla kişinin takip ettiği operasyon, o dönem medya aracılığıyla ülke genelinde geniş yer buldu.

İKİ KAT DAHA EKLENDİ

Başarıyla tamamlanan operasyonun ardından Cudecom Binası’na iki kat daha eklenerek kat sayısı ona çıkarıldı. Yapı, 2004 yılında Çin'deki Fu Gang binası rekoru devralana kadar yaklaşık 30 yıl boyunca "dünyanın taşınan en ağır yapısı" unvanıyla Guinness Dünya Rekorları listesinde yer aldı.

Mimar Medardo Serna Vallejo tarafından tasarlanan bina, operasyonun 50. yıl dönümü olan Ekim 2024 itibarıyla hâlen aynı bölgede bulunuyor ve ulusal demiryollarına bağlı bir kurum tarafından kullanılıyor. Yapı, boşalttığı alan üzerinden geçen cadde ile yan yana konumlanmaya devam ediyor.