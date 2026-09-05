Kars’ta ata mesleği arıcılığı teknolojiyle buluşturan 50 yaşındaki Yücel Üzeyir, kendi kurduğu eşsiz sistemle bal üretiminde ezber bozan yöntem geliştirdi. Arı kovanlarını taşımak yerine 8 katlı koca bir TIR dorsesini yürüyen bir üretim üssüne dönüştüren usta arıcı, yüksek rakımlı yaylalarda sıradışı sistemle bal hasadına başladı. TIR'ın içindeki 8 katlı düzeneği ve çatısındaki teknolojiyi görenler gözlerine inanamıyor.

8 KATLI TIR DORSESİNDE HASAT YAPIYOR

Arı kovanlarını tek tek taşımak yerine kendi tasarımını yapan üretici Üzeyir, yeni kurduğu sistem sayesinde tam 340 kovandan bal hasat ediyor. Öte yandan dev TIR dorsesinde kurduğu sistemin tüm enerji ihtiyacını da 10 kilovatlık güneş panelleri sağlıyor. Güneş doğduğu anda çalışan bu gezen tesis sayesinde, arılar Kars’ta Çamık Dağları’nda bulunan çiçeklerden polen ve nektarları toplayabiliyor.

150 YILLIK ANTİK TERAKÖTA ARI KÖRÜĞÜ KULLANDI

Arıcı Yücel Üzeyir, tamamen kendi icadı olan bu tesiste aynı zamanda 150 yıllık antik terakota arı körüğünü kullandı. Kurduğu sistem sayesinde hasadının detaylarını anlatan Üzeyir, "340 kovan kapasiteli mobil arı üretim üssümüzle, kovanlarımızla birlikte hareket ediyor, balın peşinden gidiyoruz. Artık balın hasat dönemi başladı. TIR dorsesindeki kovanlarda ürettiğimiz balı yaklaşık 150 yıllık terakota arı körüğüyle hasat ediyorum” dedi.

“GEÇMİŞ VE GELECEK HASATTA BULUŞTU”

İçinde ateş yakarak duman elde ediyorum diyen Üzeyir, “Geçmişten gelen bu geleneksel yöntemle arılarımızı sakinleştirerek hasadımızı gerçekleştiriyoruz. Yani bugün burada bir tarafta modern teknoloji, diğer tarafta 150 yıllık arıcılık mirası var. Geçmişle geleceği aynı hasatta buluşturuyoruz” açıklamasında bulundu.