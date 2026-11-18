Gaziosmanpaşa’da genç doktor Pelin Pınar’ın yaşamını yitirdiği olayla ilgili yeni görüntüler gün yüzüne çıktı. Gaziosmanpaşa Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği’nde asistan doktor olarak görev yapan Pınar’ın, hayatını kaybetmeden önce binaya giriş anları güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

OLAY GECE SAATLERİNDE YAŞANDI

Olay, 11 Kasım Çarşamba günü saat 01.00 sıralarında Gaziosmanpaşa ilçesine bağlı Yenimahalle’de meydana geldi. İddiaya göre, 8’inci kattaki dairesinin balkonundan düşen Pelin Pınar’ı görenlerin ihbarı üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi.

Olay yerine ulaşan sağlık görevlilerinin yaptığı incelemede genç doktorun hayatını kaybettiği tespit edildi. Pınar’ın cenazesi, gerekli işlemlerin ardından morga kaldırıldı.

SEVGİLİSİYLE BİRLİKTE BİNAYA GİRDİ

Olayın yaşandığı binanın güvenlik kamerası kayıtlarında, Pelin Pınar’ın sevgilisi Nebi Ö. ile birlikte apartmana giriş yaptığı görüldü. Görüntülerde ikilinin daha sonra asansöre binerek yukarı çıktığı anlar da yer aldı.

Pelin Pınar’ın hayatını kaybettiği olayla ilgili ortaya çıkan görüntüler dikkat çekerken, olayın tüm yönleriyle aydınlatılmasına yönelik incelemelerin sürdüğü belirtildi.