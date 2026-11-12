İstanbul Gaizosmanpaşa'da 8'inci kattaki evinin balkonundan düşerek hayatını kaybeden Gaziosmanpaşa Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği asistan hekimlerinden Dr. Pelin Pınar'ın ölümüne ilişkin soruşturma devam ediyor. Henüz bilinmeyen bir nedenle meydana gelen olayda hayatını kaybeden Pınar'ın cenazesi, otopsi işlemleri yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayın ardından genç doktorun sevgilisi N.Ö'nün ifadesi ortaya çıktı. Yaklaşık 10 gün sonra nişanlanmaya hazırlanan çiftin, olaydan kısa süre önce bebeklerini kaybettikleri ve olay gecesi birlikte alkol aldıkları öğrenildi.

Turizm sektöründe çalıştığını belirten N.Ö, ifadesinde, Kıbrıs'ta bulunduğu sırada Pelin Pınar'ın kendisine hamilelik testinin fotoğraflarını gönderdiğini anlattı.

BEBEKLERİNİ KAYBETMİŞLER

N.Ö, ifadesinde nişan tarihini öne çekmek amacıyla ailesiyle görüşmek üzere Eskişehir'e gittiğini belirtti. Bu sırada Antalya'da bir sempozyumda bulunan Pelin Pınar'ın kendisini arayarak düşük riski yaşadığını söylediğini aktardı.

Antalya'da başvurdukları iki ayrı hastanede yapılan kontrollerde gebeliğin sonlandığının ve kesenin boş olduğunun tespit edildiğini belirten N.Ö, pazartesi günü İstanbul'daki Gaziosmanpaşa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan kontrolde ise kürtaja gerek olmadığının kendilerine söylendiğini ifade etti.

OLAY GÜNÜ NİŞAN ALIŞVERİŞİ YAPMIŞLAR

Çiftin ayın 21'inde yapılması planlanan nişan töreni için olay günü Kuyumcukent'e gittiğini anlatan N.Ö, burada altın ve kolye aldıklarını, ardından bir alışveriş merkezine giderek yemek yediklerini söyledi.

Gece eve döndükten sonra yaşananları da anlatan N.Ö, ifadesinde şu sözleri kullandı:

"Eve geldiğimizde ben kendi halimde takılıyordum. Pelin salona gelip cin içmeye başladı, ben de bira aldım ve oyun oynamaya başladım. Saat 23.40 sıralarında oyunu kapatıp uyuyalım dedim. Yanıma gelerek bebeği düşürmesinden dolayı çok kötü olduğunu söyleyip ağlamaya başladı ve şişeyi kafasına dikti. Kendisini teselli etmeye çalıştım, soda ile kokteyl hazırladım."

LAVABODAYKEN GELEN SESLE BALKONA ÇIKMIŞ

N.Ö, ifadesinin devamında konuşmanın ardından lavaboya gittiğini, bu sırada dışarıdan yüksek bir ses ve çığlık duyduğunu öne sürdü. Bunun üzerine balkona çıktığını belirten N.Ö, aşağı baktığında yerde yatan bir siluet gördüğünü ve düşenin Pelin Pınar olduğunu anladığını söyledi.

BabaOcağı'nın haberine göre sevgilisi N.Ö, olayın ardından yaşadıklarını ise şöyle anlattı:

"Aşağıya baktığımda yerde yatan karanlık silueti gördüm, Pelin olduğunu anladım. Merdivenlerden inerken 112'yi ve site güvenliğini arayıp adresi tarif ettim. Üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum."

HASTANEDEN TAZİYE MESAJI

Dr. Pelin Pınar'ın hayatını kaybetmesinin ardından görev yaptığı Gaziosmanpaşa Eğitim ve Araştırma Hastanesi de yazılı bir açıklama yayımladı.

Açıklamada, "Hastanemiz Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği asistan hekimlerinden Dr. Pelin Pınar’ı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Değerli meslektaşımıza Allah’tan rahmet; kederli ailesine, yakınlarına ve tüm sağlık camiasına başsağlığı dileriz" ifadelerine yer verildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.