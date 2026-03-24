Ağrı’da narkotik ekiplerinin sınır hattında yürüttüğü çalışmalar kapsamında dikkat çeken bir uyuşturucu operasyonuna imza atıldı. İran’dan Türkiye’ye giriş yapan bir TIR, şüphe üzerine durdurularak detaylı aramaya alındı.
Ağrı İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin gerçekleştirdiği aramada, narkotik dedektör köpeğinin dorsede bulunan mutfak tüpüne tepki vermesi üzerine inceleme derinleştirildi. Tüpün alt kısmını açan ekipler, özel olarak oluşturulmuş bölmeye gizlenmiş uyuşturucuyu ortaya çıkardı.
Yapılan kontrollerde, tüpün içine zulalanmış toplam 8 kilo 300 gram metamfetamin ele geçirildi. Ele geçirilen uyuşturucuya el konulurken, olayla bağlantılı olduğu belirlenen K.R. isimli şüpheli gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, “uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti” suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.