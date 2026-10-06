Gaziantep'in İslahiye ilçesinde bağ bozumu tamamlanırken, hasat edilen üzümler yörede uzun yıllardır sürdürülen pekmez yapımı için kazanlara alınıyor.

Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nin önemli üzüm üretim merkezlerinden İslahiye’de bu yıl 15 mahallede toplam 47 bin dekarlık alanda yetiştirilen üzümlerin hasadı tamamlandı. Antep karası, Hatun parmağı, Kardinal, Sultani, Mevlana ve Kabarcık gibi farklı çeşitlerden ayrılan pekmezlik üzümler, evlerin bahçelerinde kurulan büyük kazanlarda işlenmeye başlandı.

ÜZÜMLER KAZANLARDA SAATLERCE KAYNATILIYOR

Özellikle Antep karası ve beyaz üzüm olarak bilinen çeşitler, önce yıkanıyor. Ardından özel havuzlarda veya makinelerde ezilerek suyu çıkarılıyor. Elde edilen üzüm suyu, odun ve bağ çubuklarıyla yakılan ateş üzerinde kurulan büyük kazanlarda kaynatılıyor.

Yaklaşık 10 saat süren kaynatma işleminin ardından çeşitli aşamalardan geçirilen pekmez, şişelenerek tüketime hazır hale getiriliyor.

BU YIL 8 TON PEKMEZ BEKLENİYOR

İslahiye Ziraat Odası Başkanı Osman Erdoğan, ilçede üretilen üzümlerin önemli bölümünün sofralık olarak tüketildiğini, bağ bozumu sonrasında ise bir kısmının pekmez yapımında değerlendirildiğini belirtti.

Erdoğan, “İlçemizin ekonomisinde önemli bir yere sahip olan ve 47 bin dekarda üretilen sofralık üzümlerimiz yaş olarak tüketilirken, bağ bozumuyla birlikte ise beyaz ve siyah olarak ayrılarak pekmez yapımına başlandı. 8 kilo yaş üzümde bir kilo pekmez elde edilmektedir. Bu yıl ilçemizde 8 ton pekmez üretimi bekleniyor. Bağda toplanarak getirilen üzümler yıkandıktan sonra sıkılarak suyu çıkarılarak belirli aşamalardan sonra sofralarımıza ulaşıyor. Altınüzüm, Sulumağara, Boğaziçi ve Yeşilyurt Mahallelerimizde yoğun olarak yapılan Antep karasındaki üzüm pekmezimizin aroması yüksek olan pekmez genelde kışın tüketilmektedir” dedi.