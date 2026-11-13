ABD'nin New York kentinin Brooklyn bölgesinde üç katlı bir apartman, yanındaki inşaat alanına doğru çöktü. Olayda 8 kişi yaşamını yitirdi, 17 kişi yaralandı. Binadaki bir dairenin güvenlik kamerası, çökme sırasında duvarların yıkıldığı ve bir ailenin enkaz altında kaldığı anları kaydetti. New York İtfaiye Teşkilatı (FDNY) yetkilileri, çökmenin 12 Kasım'da yerel saatle 16.01'de, Newkirk ve Flatbush caddeleri arasındaki bir blokta meydana geldiğini açıkladı. Çökmenin ardından başlatılan çalışmalar sürüyor. 9 YAŞINDAKİ ÇOCUK YOĞUN BAKIMDA Güvenlik kamerası görüntülerinde, dairenin duvarları yıkılırken aile üyelerinin çığlık attığı görülüyor. Enkaz altında kalan ailedeki 9 yaşındaki çocuk, geçirdiği ameliyatın ardından yoğun bakıma alındı. Annenin de ağır yaralı olduğu öğrenildi.

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