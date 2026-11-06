Afyonkarahisar’ın İhsaniye ilçesine bağlı kırsal alanlarda başlayıp kenti sarsan, 2'si öğretmen toplam 8 kişinin hayatını kaybettiği ve 1 kadının ağır yaralandığı katliamın zanlısı Arif Sefa Özdemir'in ilk ifadesi ortaya çıktı.

Eskişehir'de yakalanan şüphelinin, cinayetleri biçerdöver borcu nedeniyle işlediği ve kaçarken karşılaştığı masum insanları araçlarını gasbetmek amacıyla katlettiği belirlendi.

İFADESİNDE 'BİÇERDÖVER' BORCU DETAYI

Gazeteci Doğan Can Cesur'un aktardığı İddiaya göre süreç, geçtiğimiz yıl Arif Sefa Özdemir'in Ahmet Uzel’den 40 bin Euro karşılığında bir biçerdöver satın almasıyla başladı. Manisa ve İzmir çevresinde çalıştırılan biçerdöverin tarlada yanarak kül olmasının ardından taraflar arasında bakiye borç krizi patlak verdi. Ahmet Uzel’in kalan 11 bin Euro alacağını tahsil etmek istediği, Özdemir’in ise yalnızca 4 bin Euro borcu kaldığını iddia etmesi üzerine telefon görüşmelerinde küfür ve tehditler havada uçuştu.

Özdemir, borcu ödeme bahanesiyle Ahmet Uzel’i Afyonkarahisar’a çağırdı. Ayazini köyü çıkışındaki buluşma noktasına Bekir Toprak ve Noman Toprak ile birlikte gelen Ahmet Uzel, burada Özdemir'in pompalı tüfekli saldırısına uğradı. Açılan ateş sonucu araçtaki 3 kişi olay yerinde hayatını kaybetti.

KAÇARKEN ÖNÜNE GELENİ KATLETTİ: 2'Sİ ÖĞRETMEN 5 CANA DAHA KIYDI

Kanlı pusunun ardından kaçmaya başlayan şüphelinin, kaçış güzergâhı üzerinde karşılaştığı kişileri kullandıkları araçları gasbetmek amacıyla hedef aldığı saptandı. Zanlı, Kıyır köyü mevkiinde karşılaştığı Seydi Ahmet Aydoğmuş, Satı Aydoğmuş ve İsmail Şen'i; ardından Yukarıtandır köyü mevkiinde ise görev yaptıkları okullardan dönen Fen Bilimleri öğretmeni Ayşe Sena Demir ile Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmeni Hilal Mete'yi silahla vurarak öldürdü.

Gözü dönmüş saldırgan, Afyonkarahisar il merkezinde de S.P. isimli kadını başından vurarak ağır yaraladı. Yaralı kadının hastanedeki yaşam mücadelesi sürerken, zanlının gasbettiği araçlarla bölgeden uzaklaştığı tespit edildi.

ESKİŞEHİR'DE YAKALANDI

Cinayetlerin ardından teyakkuza geçen emniyet ve jandarma birimlerinin geniş çaplı koordineli takibi neticesinde, Eskişehir'e kaçtığı saptanan Arif Sefa Özdemir düzenlenen operasyonla yakalandı. Sağlık kontrolünden geçirilen katil zanlısı, sorgulanmak ve adli işlemleri tamamlanmak üzere geniş güvenlik önlemleri altında Afyonkarahisar'a getirildi.

Olayla ilgili çok yönlü soruşturma sürdürülüyor.