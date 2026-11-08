Afyonkarahisar’da 5 Kasım günü 8 kişinin hayatını kaybettiği cinayetlerin ardından kaçarken Sakaryalı bir çiftin 54 ACC 723 plakalı cipini gasbeden şüpheli Arif Sefa Özdemir ile yüz yüze gelen Kasım Kırcı, yaşadığı dehşet dolu anları gözyaşlarıyla anlattı.

Eşiyle birlikte tatil amacıyla Afyonkarahisar Gazlıgöl kaplıcalarına gittiklerini belirten Kasım Kırcı, akşam saatlerinde köyleri gezmek için yola çıktıkları sırada saldırganla karşılaştıklarını söyledi.

"KAZA YAPTIK SANDIK, ELİNDE SİLAHLA İNDİ"

Saldırganın kullandığı aracın kendi araçlarına arkadan çarptığını ve ilk anda normal bir trafik kazası yaşadıklarını düşündüklerini ifade eden Kırcı, olayın seyrini şu sözlerle aktardı:

"Arkadan çarptı, durduk. Birbirimize geçmiş olsun deriz diye düşündük. Adam araçtan indi, ben de inmiştim. Baktım silahı elinde. 'Arabayı terk edin, uzaklaşın' dedi. Hanım da arabadaydı, onu da indirdi. Bize duvarın dibine geçmemizi söyledi. Sonra arabamızı gasbetti. Bize fiziksel şiddet uygulamadı."

"SİZ İYİ KURTULMUŞSUNUZ DEDİKLERİNDE KÖTÜ OLDUK"

Arif Sefa Özdemir'in aracı alarak hızla uzaklaşmasının ardından hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradıklarını kaydeden Kırcı, şahsın bir katliam şüphelisi olduğunu ekiplerden öğrendiklerini belirtti:

"Biz arabadan uzaklaştık, o arabayı aldı gitti. Hemen ihbarlarımızı yaptık, jandarma ve emniyet kuvvetleri geldi. Olayın korkunç detaylarını orada öğrendik. Bize, 'Siz iyi kurtulmuşsunuz. Şükredin, sizden önce 8 kişiyi öldürmüş' dediler. Öyle deyince biz çok kötü olduk. Saldırganın 2 kadın öğretmeni de katlettiğini sonradan duyduk."

"GECE ARACIMIZI BULUP TESLİM ETTİLER"

Olayın şokunu uzun süre üzerlerinden atamadıklarını dile getiren Kırcı, güvenlik güçlerinin ilgisine teşekkür ederek, "Gece saat 22.30-23.00'e kadar bekledik. Emniyet kuvvetlerinden Allah razı olsun, çok ilgilendiler. Gece saatlerinde aracımız bulunarak bize teslim edildi. Çok kötü bir olay atlattık" ifadelerini kullandı.