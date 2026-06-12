Bölgedeki proje, Klabava Nehri yakınlarında eski bir askeri alanın yeniden sulak ekosisteme dönüştürülmesini amaçlıyordu. Ancak gerekli izin süreçleri ve kurumlar arasındaki görüşmeler nedeniyle çalışmalar uzun süre başlayamadı. Tam bu sırada bölgeye yerleşen kunduzlar, ağaç dalları, çamur ve çeşitli doğal malzemeler kullanarak birkaç set inşa etti.

KUNDUZLARIN YAPTIĞI ŞEY UZMANLARI ŞAŞIRTTI

Doğa koruma uzmanları bölgede yaptıkları incelemelerde, kunduzların kurduğu setlerin planlanan projenin hedefleriyle büyük ölçüde örtüştüğünü belirledi. Oluşan su birikintileri sayesinde alan yeniden sulak karakter kazanmaya başladı.

Uzmanlara göre kunduzlar, ekosistem mühendisleri olarak biliniyor. İnşa ettikleri setler suyun akışını yavaşlatıyor, yeni göletler oluşturuyor ve birçok canlı türü için yaşam alanı sağlıyor. Bu nedenle dünyanın birçok ülkesinde kunduz popülasyonlarının korunmasına yönelik çalışmalar yürütülüyor.

Yetkililer, hayvanların oluşturduğu yapıların bölgedeki biyolojik çeşitliliğe de katkı sağlayacağını ifade ediyor. Sulak alanların oluşmasıyla birlikte kuşlar, amfibiler ve çeşitli su canlıları için yeni yaşam alanları ortaya çıkabilecek.

MİLYON DOLARLIK TASARRUF SAĞLADILAR

Çekya Doğa ve Peyzaj Koruma Ajansı yetkilileri, kunduzların yaptığı setlerin devlet tarafından planlanan yapıların işlevini büyük ölçüde yerine getirdiğini belirtti. Böylece yaklaşık 30 milyon Çek kronuna, yani 1,4 milyon dolar civarındaki maliyete sahip projenin önemli kısmı doğal yollarla tamamlanmış oldu.

Uzmanlar bunun tamamen sıra dışı bir olay olduğunu belirtirken, doğanın bazı durumlarda insan müdahalesinden daha hızlı çözümler üretebildiğine dikkat çekiyor. Çekya'da yaşanan bu olay, hem çevre uzmanlarının hem de kamu yöneticilerinin ilgisini çeken örneklerden biri haline geldi.