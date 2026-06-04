Gine'nin güneydoğusundaki Simandou dağlarında bulunan rezervlerin 8 milyar tondan fazla yüksek kaliteli demir cevheri içerdiği tahmin ediliyor. Uzmanlar, bu rezervi dünyanın işletilmeyi bekleyen en büyük demir cevheri kaynaklarından biri olarak gösteriyor.

600 KİLOMETRELİK HAT İNŞA EDİLİYOR

Projenin merkezinde yaklaşık 600 kilometre uzunluğundaki yeni demir yolu hattı yer alıyor. Hat, Simandou madenlerinden çıkarılan cevheri ülkenin güneybatısında inşa edilen Morébaya Limanı'na taşıyacak.

Demir yoluna ek olarak derin su limanı, yükleme terminalleri, enerji altyapıları ve lojistik tesisler de inşa ediliyor. Projenin tamamlanmasıyla birlikte milyonlarca ton demir cevheri doğrudan yük gemilerine aktarılabilecek.

Projede Rio Tinto, Winning Consortium Simandou ve Çinli ortaklar yer alıyor. Yetkililer, inşaat çalışmalarının son yıllarda önemli ölçüde hızlandığını ve sahada binlerce kişinin görev yaptığını belirtiyor.

İLK SEVKİYATLAR BU YIL BAŞLAYABİLİR

Mevcut takvime göre Simandou'dan çıkarılacak ilk demir cevherinin 2026 yılı içerisinde yeni demir yolu hattı üzerinden limana ulaştırılması hedefleniyor. Projenin tam kapasiteye ulaşmasının ise 2030'a kadar sürmesi bekleniyor.

Tam kapasiteye geçildiğinde yılda 120 milyon tona kadar demir cevheri ihracatı yapılabileceği belirtiliyor. Bu miktar, küresel demir cevheri piyasasında dengeleri değiştirebilecek seviyede görülüyor.

Uzmanlara göre Simandou'nun devreye girmesi yalnızca Gine ekonomisini değil, küresel çelik sektörünü de etkileyebilir. Dünyanın en büyük madencilik projelerinden biri olarak gösterilen yatırımın tamamlanmasıyla birlikte ülkenin ihracat gelirlerinde tarihi bir artış yaşanabileceği ifade ediliyor.