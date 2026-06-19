Çin’in İç Moğolistan bölgesinde yer alan ve ülkenin en büyük dördüncü kumlu alanı olan Maowusu’da, yerel halkın ve uluslararası gönüllülerin katılımıyla yürütülen ağaçlandırma çalışmaları çölleşmeye karşı küresel bir başarı modeli şeklinde dönüştü. Bölgede yaşayan 60 yaşındaki Yin Yuzhen’in bireysel mücadelesiyle başlayan süreç, bugün milyonlarca ağacın dikildiği devlet destekli bir çevre seferberliği halini aldı.

EVİNİ KURTARMAK İSTERKEN MİLYONLARCA AĞACA YAŞAM VERDİ

Onlarca yıl önce yaşanan kum fırtınalarında evinin bir bölümü kumlar altında kalan Yin Yuzhen, geçim kaynağını ve yaşam alanını korumak adına çöl sınırında tek başına ağaç dikmeye başladı. "Üç Kuzey Koruma Ormanı Programı" kapsamında devletin yürüttüğü ağaçlandırma adımlarıyla paralellik gösteren bu çaba, zaman içinde geniş bir yerel ağaçlandırma hareketini de destekledi. Bugün Yin’in evinin yakınındaki yaklaşık 4.667 hektarlık eski çöl arazisi, yürütülen çalışmalar sonucunda 8 milyon ağaçlı bir orman alanına dönüştürülmüş durumda.

5000 DOLAR BAĞIŞ YAPILDI

Maowusu’daki dönüşüm, uluslararası dayanışma örneklerine de sahne oldu. 1999 yılında Çin’de değişim profesörü olarak görev yapan Amerikalı Ronald Sakolsky, tesadüfen tanıştığı Yin Yuzhen’in çölleşmeye karşı mücadelesinden etkilenerek projeye 5.000 dolar bağışta bulundu. Bu mali kaynakla satın alınan 50.000’den fazla fide, zamanla kumların ilerlemesini durduran sık bir orman kuşağı oluşturdu.

AĞAÇLANDIRMA ÇALIŞMALARI HIZ KAZANDI

Ulusal Ağaçlandırma Komisyonu verilerine göre Çin genelinde yürütülen çölleşmeyle mücadele çalışmaları, özellikle son yıllarda genç nüfusun ve uluslararası gönüllülerin ilgisini çekiyor. Çevre bilincinin artması ve dijital uygulamaların yaygınlaşması, ağaçlandırma faaliyetlerine katılımı kolaylaştırdı.

Resmi verilere göre, yürütülen planlı çalışmalar neticesinde ülkenin ıslah edilebilir nitelikteki kumlu arazilerinin %53’ü kontrol altına alınmış durumda. Uzmanlar, elde edilen veriler doğrultusunda arazi bozulmasında "sıfır büyüme" aşamasına ulaşıldığını belirtmiyor.