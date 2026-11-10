ABD Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA), yeni astronot adayları için başvuruları açtı. Yıllık 164 bin 395 dolar maaş öngörülen ilana başvurular, ajansın internet sitesi üzerinden ABD Doğu Saati'ne göre 3 Aralık saat 23.59'a kadar yapılabilecek.

NASA Başkanı Jared Isaacman, seçilecek adayların Ay yüzeyinde yürüyebileceğini, Ay üssünde yaşayıp çalışabileceğini ve gelecekte Mars'a insanlı görevler düzenlenmesini sağlayacak sistemlerin geliştirilmesine katkıda bulunabileceğini söyledi. İngiliz Daily Mail gazetesinin aktardığına göre Isaacman, bu görevlerin ileri düzey teknik beceri, doğru karar verme yeteneği, ekip çalışması ve cesaret gerektirdiğini belirtti.

ABD VATANDAŞLIĞI VE EĞİTİM ŞARTI

Başvuracak adayların ABD vatandaşı olması ve fen bilimleri, teknoloji, mühendislik veya matematik alanlarından birinde yüksek lisans derecesine sahip olması gerekiyor. Bir doktora programında en az iki yılı tamamlamak da yüksek lisans şartını karşılayabiliyor.

Tıp doktorluğu, osteopatik tıp doktorluğu, hekim yardımcılığı, hemşirelik doktorası, aile sağlığı alanında ileri uygulama hemşireliği veya ilgili bir tıbbi yeterlilik de kabul edilen seçenekler arasında yer alıyor.

Ulusal düzeyde tanınan bir test pilotu okulunun eğitim programını tamamlayanlar ya da böyle bir programa devam edenler de başvurabiliyor. Test pilotluğu adayın tek teknik yeterliliğiyse ilgili bilim, teknoloji, mühendislik veya matematik alanlarından birinde lisans derecesi de isteniyor.

PİLOTLAR İÇİN UÇUŞ SAATİ KOŞULU

NASA, gerekli eğitimin tamamlanmasının ardından ilgili bir alanda en az üç yıl mesleki deneyim arıyor. Pilotlar ise deneyim şartını şu seçeneklerden biriyle karşılayabiliyor:

Yüksek performanslı jetlerde sorumlu pilot olarak en az 750 saat uçuş.

Diğer sabit kanatlı uçaklarda en az 750 saati pilot olarak olmak üzere toplam 1.500 saat uçuş.

Helikopter gibi döner kanatlı hava araçlarında en az 300 saati pilot olarak olmak üzere toplam 1.000 saat uçuş.

GÖREVLER 12 AYI AŞABİLECEK

Adayların sağlık ve fiziksel yeterlilik testleriyle güvenlik kontrollerini geçmesi gerekiyor. Ajans, hayati risk içeren koşullarda çalışabilme, dar alanlarda uzun süre yaşayabilme ve ağır yük kaldırma ya da sürünme gibi fiziksel güç gerektiren görevleri yerine getirebilme şartı arıyor.

Adayların 12 ay veya daha uzun sürebilecek uzay görevlerine de hazır olması bekleniyor. Astronotlar bu görevlerde ailelerinden ve arkadaşlarından uzun süre uzakta, kısıtlı imkanlarla yaşayabilecek.

NİHAİ SEÇİM EĞİTİMDEN SONRA

Başvuru şartlarını karşılayan ve yüz yüze mülakatı geçen adaylar, yaklaşık iki yıl süren astronot eğitimine davet edilebilecek. NASA, astronot seçimine ilişkin nihai kararını eğitimin ardından verecek.

Ajans, 1960'lardan bu yana 370'ten fazla kişiyi astronot adayı olarak eğitime seçti. 2024'te açılan son başvuru turunda ise 8 binden fazla aday arasından 10 kişi seçildi.