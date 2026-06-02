İskoçya’nın Sutherland bölgesindeki dağlık kırsal alanda yer alan ve "Brae Cottage" olarak bilinen geleneksel taş kulübe, 175.000 dolar( yaklaşık 8 milyon 37 bin 454 lira) bedelle satışa sunuldu. En yakın yerleşim yerine kilometrelerce uzaklıkta bulunan mülk, Right Move adlı emlak sitesinde listelendi.

TEKNİK ÖZELLİKLERİ AKTARILDI

İlanda yer alan bilgilere göre mülk; bir oturma odası, iki yatak odası, bir mutfak ve doğal kaynak suyu bağlantısı olan bir banyodan oluşuyor. Ana binanın yanı sıra arazide biri kömürlük, diğeri genel depolama alanı olarak kullanılan iki adet eklenti bina ile kendi kendine yetebilir tarıma uygun 2 dönümlük arazi yer alıyor.

Coğrafi konum olarak mülk; Loch Buidhe'den başlayıp Loch Fleet kıyılarına kadar uzanan Abhainn an r-Stratha Charnaig deresinin kenarında, Creag Dail na Meine ve Beinn Domhnaill tepelerinin arasında bulunuyor. Kulübe, The Mound (A9) ile Bonar Bridge yollarını birbirine bağlayan ve seyrek kullanılan bir patika yolun yakınında yer alırken, en yakın köy ise mülke 6 mil (yaklaşık 9,5 km) mesafede bulunuyor. Hava fotoğraflarında tesisin yakın çevresinde herhangi bir yerleşim odağı tespit edilemiyor.

ALTYAPI EKSİKLİKLERİNE DEĞİNİLDİ

Satış ilanında, taş kulübenin mevcut haliyle "yaşanamaz durumda" olduğu ve ciddi bir restorasyon sürecine ihtiyaç duyduğu açıkça belirtildi. Yapılan incelemelerde binada elektrik ve gaz bağlantısının bulunmadığı, ayrıca atık su yönetimi için bir foseptik tankının da henüz kurulmadığı rapor edildi. Mülkün mevcut durumu, modern altyapı sistemlerinden tamamen bağımsız bir yaşam alanı projesine uygunluk gösteriyor.