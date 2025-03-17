İngiltere'de bulunan üç yatak odalı müstakil bir ev tam 185.000 sterline satışa çıkarıldı. Görünürde sıradan bir banliyö mülkü gibi görünen ev, içine girince ilginç dekorasyonuyla şaşırtıyor. Piyasa değeri 185.000 £ olarak belirlenen ev oturma odası dekorasyonuyla dikkat çekiyor.

BİRA TUTKUSUNU EVİN HER YERİNE TAŞIDI

Bira tutkusu olan ev sahibi bu tutkusunu oturma odasına taşıdı. Evin tüm duvarlarını bira kutularıyla kapladı. Tavanda da bira şişeleriyle süslenmiş durumda.

BİRA KAPAKLARINI DA DEĞERLENDİRMİŞ

Ev sahibi bununla yetinmeyerek bira kapaklarını da değerlendirerek çöp kutusu şeklinde bir nesneye dönüştürmüş. Bu özgün tasarım, evin ilanında da "kesinlikle öne çıkmasını sağlayacak şaşırtıcı ve benzersiz bir dokunuşa sahip" olarak tanımlanıyor.

Pek siz böyle bir evi satın almak ister misiniz?