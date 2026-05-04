ABD Tüketici Ürün Güvenliği Komisyonu, yaklaşık 8,2 milyon ürünün geri çağrıldığını duyurdu. Geri çağırma kararı, "Stainless King" serisi yemek kapları ve "Sportsman" serisi şişeleri kapsıyor.

BASINÇ NEDENİYLE KAPAKLAR ŞİDDETLE FIRLIYOR

Yetkililer, kaplar içerisinde uzun süre bekletilen yiyecek ve sıvıların yüksek basınç oluşturduğunu belirledi. Basınç tahliye valfi bulunmayan kapakların açılma anında şiddetle fırladığı ve kullanıcılarda kesik veya darbe kaynaklı yaralanmalara neden olduğu bildirildi.

Şimdiye kadar 27 ayrı yaralanma vakası kayıt altına alındı. Bu olaylar sonucunda çok sayıda kişi tıbbi müdahale görürken, üç kullanıcının gözüne isabet eden kapaklar nedeniyle kalıcı görme kaybı yaşadığı açıklandı.

HANGİ ÜRÜNLER RİSKLİ?

Geri çağırma süreci, özellikle Temmuz 2023 tarihinden önce üretilmiş belirli model numarasına sahip ürünleri hedefliyor. Uzmanlar, tüketicilerin ilgili model numaralarını kontrol etmeleri ve bu ürünleri kullanmayı derhal bırakmaları gerektiği konusunda uyarıyor.

Thermos firması, etkilenen kullanıcıların yeni kapak temini veya ürün değişimi için başvuru yapabileceğini belirtti. Tüketicilerin güvenliği adına yürütülen bu süreçte, riskli ürünlerin tespit edilmesi için şirket ve komisyon ortak çalışma yürütüyor.