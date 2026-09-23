Televizyon ekranlarının sevilen oyuncusu Sümeyye Aydoğan, oyunculuk kariyerinin yanı sıra reklam projeleriyle de kazancını artırmayı sürdürüyor. Geçtiğimiz hafta bir tekstil firmasıyla reklam anlaşması yapan Aydoğan'ın, buradan elde ettiği gelirle kendisini ödüllendirmeye karar verdiği öne sürüldü.

Takvim'den Doğan Savaş'ın haberine göre; Sümeyye Aydoğan, reklam filminden elde ettiği kazançla yaklaşık 8 milyon TL değerinde lüks bir cip satın aldı. Yeni otomobiliyle yollarda boy göstermeye başlayan oyuncu, tercihiyle otomobil tutkusunu da gözler önüne serdi.

REKLAM ANLAŞMASININ ARDINDAN GELDİ

Aydoğan'ın yeni otomobilini, geçtiğimiz hafta yaptığı reklam anlaşmasının hemen ardından alması dikkat çekti. Oyuncunun dizi ve reklam projelerinden elde ettiği geliri kendi için değerlendirdiği belirtildi.

Kariyerindeki yükselişini sürdüren genç oyuncunun lüks otomobil tercihi, magazin gündeminin de dikkat çeken başlıklarından biri oldu.