Çek Cumhuriyeti'nin en zengin iş insanı Michal Strnad, İtalyan Del Vecchio ailesinin yatırım şirketi Delfin'i satın almak için 30 milyar euro teklif etti. Ray-Ban'ın da sahibi olan gözlük devi EssilorLuxottica'da önemli hissesi bulunan şirket, aynı zamanda İtalya'nın önde gelen sigorta şirketleri ve bankalarına da yatırım yapıyor.

Reuters'ın haberine göre, 34 yaşındaki Çek milyarder Michal Strnad, Delfin'i devralmak için harekete geçti. Teklif ilk olarak İtalyan gazetesi Il Domani tarafından duyuruldu. Gazete, 20 Ekim tarihli teklif mektubunun bir kopyasını da yayımladı. Konuya yakın iki kaynak, 30 milyar euroluk teklifi Reuters'a doğruladı.

Servetinin büyük bölümünü savunma sanayisinde faaliyet gösteren Czechoslovak Group'tan (CSG) elde eden Strnad, mektubunda uzun vadeli yatırım fırsatları aradığını belirtti. Genç milyarder, Delfin'in yatırım anlayışına ve stratejisine uygun olduğunu ifade etti.

Strnad'ın serveti Forbes tarafından 31,1 milyar dolar olarak tahmin ediliyor. CSG ise bu yıl Amsterdam borsasında halka arz edildi. Şirket ayrıca Çinli Sinochem'den İtalyan lastik üreticisi Pirelli'nin yüzde 14 hissesini satın aldı.

Milyar dolarlık mirasta aile anlaşmazlığı

Delfin'e yönelik teklif, şirketi kontrol eden Del Vecchio ailesindeki anlaşmazlıkların arttığı bir dönemde geldi.

Ray-Ban'ın kurucusu merhum Leonardo Del Vecchio, kurduğu iş imparatorluğunu sekiz mirasçısı arasında eşit şekilde paylaştırdı. Şirketin hisseleri altı çocuğu, eşi Nicoletta Zampillo ve eşinin önceki evliliğinden olan oğlu arasında bölündü.

Delfin'in satılabilmesi için sekiz mirasçının da onay vermesi gerekiyor. Ancak aile üyeleri arasındaki görüş ayrılıklarının son dönemde derinleştiği belirtiliyor.

Ailenin altı çocuğundan biri olan Leonardo Maria Del Vecchio da kısa süre önce Delfin için yabancı bir yatırımcıdan teklif aldıklarını doğruladı. Del Vecchio, yaptığı açıklamada babasının hayatı boyunca kurduğu işlerin İtalyan mirasının bir parçası olarak kalması gerektiğini söyledi.

Delfin'in yatırımları 43 milyar euro değerinde

Lüksemburg merkezli Delfin, yalnızca gözlük sektöründeki yatırımlarıyla değil, finans dünyasındaki güçlü ortaklıklarıyla da öne çıkıyor.

Şirket, Ray-Ban markasının sahibi EssilorLuxottica'nın önemli hissedarları arasında yer alıyor. Bunun yanı sıra İtalyan sigorta devi Generali'de yüzde 10,15, Monte dei Paschi di Siena bankasında yüzde 17,53 ve UniCredit'te yüzde 2,8 paya sahip.

Delfin'in bu şirketlerdeki yatırımlarının toplam güncel piyasa değerinin 43 milyar euro olduğu belirtiliyor.

Reuters, teklif hakkında görüş almak için Michal Strnad'a ulaşamadı. CSG ve Delfin yönetimleri de konuya ilişkin açıklama yapmaktan kaçındı.