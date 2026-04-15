Çin, dünyanın en iddialı ulaşım projelerinden biri için düğmeye bastı. Bohai Boğazı’nın altından geçecek yaklaşık 120 kilometrelik yüksek hızlı tren tüneli, tamamlandığında iki büyük şehir arasındaki ulaşımı kökten değiştirecek. Proje hayata geçtiğinde saatler süren yolculuk, sadece dakikalara inecek.

8 SAATLİK YOL 40 DAKİKAYA DÜŞECEK

Planlanan tünel, Liaoning eyaletindeki Dalian ile Shandong eyaletindeki Yantai şehirlerini birbirine bağlayacak. Mevcut durumda bu iki nokta arasında ulaşım ya feribotla yaklaşık 6–8 saat sürüyor ya da karadan oldukça uzun bir rota izleniyor.

Yeni sistemle birlikte yüksek hızlı trenlerin saatte 250 km’nin üzerinde hızla ilerlemesi ve yolculuğun yaklaşık 40 dakikada tamamlanması hedefleniyor.

DÜNYANIN EN UZUN DENİZ ALTI TÜNELİ OLACAK

Projenin yaklaşık 90 kilometrelik kısmı denizin altında yer alacak. Bu özelliğiyle tamamlandığında, Japonya’daki Seikan Tüneli ve İngiltere-Fransa arasındaki Manş Tüneli’ni geride bırakarak dünyanın en uzun deniz altı tüneli unvanını alması bekleniyor.

MALİYETİ MİLYARLARCA DOLARI BULUYOR

Dev projenin maliyetinin yaklaşık 30-40 milyar dolar seviyesinde olacağı tahmin ediliyor. İnşaat sürecinin ise 10 yılı aşkın bir zaman alabileceği belirtiliyor.

Bu yönüyle proje, sadece mühendislik açısından değil, ekonomik büyüklüğüyle de dikkat çekiyor.

SADECE ULAŞIM DEĞİL, EKONOMİ DE DEĞİŞECEK

Bohai Boğazı, Çin’in en yoğun sanayi ve ticaret bölgelerinden birinin merkezinde yer alıyor. Bu nedenle tünelin: Lojistik maliyetleri düşürmesi, ticaret akışını hızlandırması ve bölgesel ekonomiyi güçlendirmesi bekleniyor.

Uzmanlara göre bu proje, yalnızca bir ulaşım yatırımı değil, aynı zamanda bölgesel entegrasyonu hızlandıracak stratejik bir hamle.

MÜHENDİSLİK SINIRLARINI ZORLAYACAK

Projenin en dikkat çekici yönlerinden biri ise zorlu jeolojik koşullar. Tünelin aktif fay hatları ve yüksek basınçlı deniz altı ortamından geçecek olması, projeyi dünyanın en karmaşık mühendislik çalışmalarından biri haline getiriyor.