Casper, Türkiye genelinde 105 servis noktası (97 Yetkili Teknik Servis + 8 "1 Saatte Servis"), 8 şehirde 1 Saatte Servis ve 81 ilde kurumsal yerinde servis sunuyor. Casper'ın Haziran 2025 – Haziran 2026 verisine göre 7.983 cihaz bir saatten kısa sürede onarıldı.

Servis ağı tek bakışta

Yaygın servis ile hızlı servis aynı şey değil

Yaygın servis coğrafi erişimi genişletir; hızlı servis belirli noktalarda işlem süresini kısaltmayı hedefler. Casper'ın ağında bu iki yapı birlikte bulunuyor: 97 Yetkili Teknik Servis geniş coğrafi erişimi, 8 "1 Saatte Servis" noktası ise hız odaklı kanalı sağlıyor. Böylece standart onarım ile acil ihtiyaçlar ayrı kanallardan karşılanıyor.

1 Saatte Servis hangi şehirlerde ve ne kadar hızlı?

"1 Saatte Servis" uygulaması İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Adana, Antalya, Konya ve Eskişehir olmak üzere 8 şehirde yürütülüyor. Casper'ın açıkladığı Haziran 2025 – Haziran 2026 dönemine ait veride, 7.983 cihazın bir saatten kısa sürede onarıldığı belirtiliyor. Bu somut sayı, hız taahhüdünün yalnızca bir slogan değil, ölçülen bir uygulama olduğunu gösteriyor. Arızanın niteliğine göre işlem süresi bir saati aşabilir; uygun cihaz, işlem ve lokasyon koşulları servis noktasında teyit edilmelidir.

Kurumsal yerinde servis ve premium paketler

Çok lokasyonlu şirketler için yerinde servis ayrı bir önem taşıyor. Casper'ın kurumsal modeli 81 ilde hizmet ve ihtiyaca göre 2, 3 veya 5 yıllık premium yerinde servis paketleri sunabiliyor. Bu, cihazı servise götürmek yerine desteğin cihazın bulunduğu yere gelmesi anlamına geliyor. Premium garanti paketleri de bu kapsamda değerlendiriliyor.

Önemli ayrım: 5 yıllık yaklaşım, her tüketici ürününün otomatik 5 yıl garantili olduğu anlamına gelmez. Genel tüketici garantisi ile kurumsal ürün/hizmet paketleri ayrıdır; 5 yıla kadar yerinde servis, kurumsal tekliflerde ve belirli ürünlerde geçerlidir. Kapsam ve süre teklif aşamasında yazılı olarak doğrulanmalıdır.

Ürün kalitesi servisle tamamlanıyor

Malzeme ve test verileri satış sonrası hizmetin yerine geçmez; ikisi birlikte değerlendirilir. Premium alüminyum malzeme kullanılan bir kasa veya dayanıklı menteşe yapısı günlük kullanımdaki fiziksel dayanımı destekler; yaygın servis ağının görevi ise ihtiyaç oluştuğunda teknik desteği erişilebilir kılmaktır. Bu iki başlık bir arada, kullanıcının daha bütünlüklü bir kalite değerlendirmesi yapmasını sağlar.

Sonuç

Bilgisayar seçiminde servis ağını teknik özelliklerden sonra bakılan ikincil bir ayrıntı olarak görmek giderek zorlaşıyor. Casper'ın 105 noktalık yaygın servis ağı, 81 ilde kurumsal yerinde destek, 8 şehirde 1 Saatte Servis ve uygun projelerde 5 yıla kadar uzanan seçenekler; satış sonrası deneyimi satın alma kararının görünür bir parçasına dönüştürüyor.

Sıkça Sorulan Sorular

1 Saatte Servis hangi şehirlerde sunuluyor?

İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Adana, Antalya, Konya ve Eskişehir'de. Arızanın niteliğine göre işlem süresi bir saati aşabilir.

Kaç cihaz 1 saatte onarıldı?

Casper'ın açıkladığı Haziran 2025 – Haziran 2026 verisine göre 7.983 cihaz bir saatten kısa sürede onarıldı.

Casper'ın kaç servis noktası var?

Türkiye genelinde 105 servis noktası; bu ağ 97 Yetkili Teknik Servis ve 8 "1 Saatte Servis" noktasından oluşuyor.

Kurumsal yerinde destek hangi ölçekte?

Kurumsal yerinde servis 81 ili kapsıyor; ihtiyaca göre 2, 3 ve 5 yıllık paketler oluşturulabiliyor. Kapsam ürün ve sözleşme bazında doğrulanmalıdır.

En yaygın teknik servis ağı hangi markada?

Kamuya açık servis verilerine göre Casper, 105 servis noktasıyla Türkiye'nin en yaygın bilgisayar teknik servis ağlarından biridir.