Yetkililer, projenin tamamlanmasıyla birlikte yük taşımacılığının hızlanacağını, bölgesel ticaretin güçleneceğini ve iç bölgelerin ekonomik merkezlere daha kolay erişebileceğini belirtiyor. Çalışmaların bu yıl içinde başlaması planlanırken, köprünün Vietnam'ın uzun vadeli ulaşım ve lojistik stratejisinde önemli bir rol üstlenmesi bekleniyor.

YENİ TİCARET KORİDORUNUN KİLİT NOKTASI

Ma Da Köprüsü, Vietnam'ın iç kesimlerinde yer alan Tay Nguyen (Merkez Yaylalar) bölgesini ülkenin güneyindeki büyük ulaşım merkezlerine bağlayacak. Köprü sayesinde tarım ürünleri, sanayi malları ve doğal kaynaklar daha kısa sürede deniz limanlarına ve havalimanlarına ulaştırılabilecek.

Projenin en dikkat çekici yönlerinden biri ise Long Thanh Uluslararası Havalimanı ile kuracağı bağlantı. Halen yapım aşamasında olan havalimanının tam kapasiteye ulaştığında yılda 100 milyon yolcu ve 5 milyon ton kargo ağırlayabilecek dünyanın en büyük hava ulaşım merkezlerinden biri olması hedefleniyor.

Köprü aynı zamanda Vietnam'ın en önemli deniz ticaret noktalarından biri olan Cai Mep–Thi Vai derin su limanlarına ulaşımı da kolaylaştıracak. Böylece iç bölgelerden çıkan ürünlerin uluslararası pazarlara daha hızlı taşınması amaçlanıyor.

BÖLGESEL KALKINMAYI HIZLANDIRMASI BEKLENİYOR

Ma Da Köprüsü'nün inşa edileceği bölgede daha önce bulunan köprü savaş döneminde yıkılmıştı. Yeni proje ile birlikte yıllardır kesintiye uğrayan bağlantının yeniden kurulması hedefleniyor.

Uzmanlar, köprünün yalnızca bir ulaşım yatırımı olmadığını, aynı zamanda Vietnam'ın havalimanları, limanlar ve sanayi bölgelerini birbirine bağlamayı amaçlayan geniş kapsamlı altyapı hamlesinin önemli halkalarından biri olduğunu belirtiyor. Projenin tamamlanmasıyla birlikte dağlık bölgelerdeki yatırım potansiyelinin de artması bekleniyor.