Amasya'da bir pazarcı esnafı sezonun son karpuzlarını vatandaşlara ücretsiz dağıttı. Amasya Pazarcılar Derneği, pazar girişine konumlandırdığı bir kamyon dolusu karpuzu pazar esnafına ve alışverişe gelen vatandaşlara bedelsiz olarak dağıttı.

8 TON KARPUZU VATANDAŞA BEDAVA DAĞITTI

Amasya Semt Pazarı girişinde gerçekleştirilen etkinlikte, pazar arabalarıyla gelen vatandaşlara tonlarca karpuz tek tek ulaştırıldı. Amasya Pazarcılar Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Faruk Kodak öncülüğünde organize edilen çalışma kapsamında, pazar yerine getirilen yaklaşık 8 tonluk karpuzların tamamı kısa sürede tükendi.

KAPIŞ KAPIŞ OLDU

Objektif Amasya'da yer alan habere göre, dernek adına pazar girişinde yapılan bu ikram, alışveriş için alana gelen kent sakinlerinin büyük ilgisini çekti. Dağıtım sırasında herhangi bir aksaklık yaşanmaması için dernek yetkilileri karpuzları vatandaşlara elden teslim etti.

Bir kamyon dolusu 8 ton karpuz kısa sürede biterken Amasyalılar ikramdan memnun kaldı.