Almanya'da, 2000-2006 yılları arasında 8’i Türk, biri Yunan ve bir polis memurunu öldüren, Neo-Nazi terör örgütü NSU’nun (Nasyonal Sosyalist Yeraltı Örgütü) kadın lideri Beate Zschäpe için, tıpkı terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan örneğinde olduğu gibi “Umut Hakkı” verilmesi gündeme geldi.

ÖMÜR BOYU HAPİS CEZASI ALMIŞTI

Göçmenleri hedef göstermek amacıyla, çoğunluğu Türk kökenli iş yeri sahiplerini, özellikle dönercileri seçen NSU üyeleri Uwe Mundlos ve Uwe Böhnhardt, başarısız bir banka soygunu sonrası intihar etmişti. Hayatta kalan Beate Zschäpe ile birlikte 3 kişi daha 11 Temmuz 2018’de mahkum edildi. Çetenin lideri Zschäpe, ömür boyu hapis cezasına çarptırılırken, örgüte yardım eden diğer 4 sanık 2,5 ila 10 yıl arasında değişen hapis cezaları aldı.

BAŞVURU 2026’DA YAPILACAK

Zschäpe’ye, avukatı aracılığıyla yapılacak başvuru doğrultusunda “Umut Hakkı” tanınması gündeme geldi. “Neo-Nazi Çıkış Programı” kapsamında, 15 yıllık tutukluluk süresinin ardından şartlı tahliye hakkı değerlendirilebilecek. Bu başvurunun en erken 2026 yılında yapılabileceği belirtiliyor. Önümüzdeki yıl ise Zschäpe’nin “çekmesi gereken asgari ceza süresi” mahkemece belirlenecek.

SÖZDE PİŞMANLIK DUYDUĞU ÖNE SÜRÜLÜYOR

Tahliye sürecinde pişmanlık, suçun kabulü, cezaevindeki davranışları gibi unsurlar dikkate alınacak. Tüm koşulların oluşması durumunda Zschäpe’nin 2033 yılında serbest bırakılabileceği ifade ediliyor. Cezaevine girmeden önce geçirdiği tutukluluk süresi de hesaba katılırsa, serbest kalma ihtimali 2030’dan daha erken bir tarihe çekilebilir. Öte yandan, Zschäpe’nin cezaevinde aşırı sağcı çevrelerle temasını sürdürdüğü ve radikal görüşlerinden vazgeçmediği yönünde iddialar da bulunuyor.