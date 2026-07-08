Türk pop müziğinin sevilen isimlerinden Edis, çocukluk yıllarında kurduğu hayaline kavuşuyor. Henüz 8 yaşındayken Ricky Martin'in 1998 yılında İstanbul'da verdiği konseri izleyen ve o gün sahneye çıkmaya karar verdiğini anlatan Edis, 11 Temmuz'da KüçükÇiftlik Park'ta dünya yıldızıyla aynı sahneyi paylaşacak.

MÜZİK YOLCULUĞUNUN TEMELLERİ O GÜN ATILDI

Edis, daha önce verdiği bir röportajda, 1998 yılında İstanbul'da izlediği Ricky Martin konserinin hayatında dönüm noktası olduğunu söylemişti. Ünlü şarkıcı, o konserin ardından sahneye çıkmaya karar verdiğini ve müzik yolculuğunun temellerinin o gün atıldığını ifade etmişti.

RİCKY MARTİN İLE AYNI SAHNEYİ PAYLAŞACAK

Aradan geçen yıllarda Türkiye'nin en başarılı pop sanatçılarından biri haline gelen Edis, şimdi çocukluk hayalini gerçeğe dönüştürüyor. Başarılı sanatçı, 11 Temmuz'da KüçükÇiftlik Park'ta düzenlenecek konserde Ricky Martin'den önce sahneye çıkacak ve aynı sahneyi dünya yıldızıyla paylaşacak.

Yıllar önce seyirci olarak izlediği Ricky Martin ile bu kez aynı organizasyonda sahne alacak olan Edis, çocukluk hayalini gerçekleştirmiş olacak.