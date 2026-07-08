İsveç’te ailesiyle birlikte sıradan bir yaz tatili geçiren 8 yaşındaki Bruno Tillema, hayatının keşfine imza atacağından tamamen habersizdi. Sahilde yürürken gözüne çarpan koyu kahverengi metal parçası, küçük çocuğun dikkatini çekti. İlk başta sıradan bir ev eşyası veya değersiz bir metal hurdası sandığı bu nesne, aslında yaklaşık 900 yıldır toprağın altında keşfedilmeyi bekleyen nadide bir Viking mirasıydı.

KİTAPTAKİ MERAK TARİHİ KEŞFE DÖNÜŞTÜ

Bruno’nun bu sıra dışı keşfinin arkasında aslında tatlı bir tesadüf yatıyor. Babası Andreas Tillema, oğullarına kısa bir süre önce fosiller ve eski kalıntılarla ilgili bir kitap hediye ettiklerini belirtti. Kitaptan oldukça etkilenen küçük Bruno, sahilde geçirdiği her anı gözlerini yerden ayırmayarak ilginç taşlar ve fosiller arayarak geçirmeye başladı. Bu merak, ona sıradan bir taş yerine yüzyıllar öncesine ait bir kapı araladı.

Yürüyüşü sırasında bulduğu garip metal parçayı merakına yenik düşerek cebine atan Bruno, eve döndüğünde durumu ailesiyle paylaştı.

GÖRÜNTÜLÜ KONUŞMADA ORTAYA ÇIKAN GERÇEK

Aile, buldukları nesnenin ne olduğunu tam olarak çözemeyince fotoğraflarını çekip arkeolog olan bir akrabalarına gönderdi. Yapılan görüntülü görüşme sırasında uzman akraba, nesnenin detaylarını görünce gözlerine inanamadı. Objeyle ilgili şüpheler, uzmanların laboratuvarda yaptığı derinlemesine incelemelerin ardından kesinleşti.

HAYVAN BAŞLI BRONZ VİKİNG TOKASI

Arkeologların incelemesi sonucunda, Bruno'nun bulduğu parçanın MS 800-1100 yılları arasına, yani asırların efsanevi Viking Çağı'na ait hayvan başı formunda tasarlanmış bronz bir kemer tokası olduğu anlaşıldı. Yaklaşık 900 yıllık bu değerli eser, dönem insanlarının zanaatkarlığı ve günlük yaşam aksesuarları hakkında önemli ipuçları barındırıyor.

Küçük bir çocuğun dikkati sayesinde gün yüzüne çıkan tarihi eser, detaylı incelemelerin tamamlanmasının ardından müzede sergilenmek üzere koruma altına alındı. Bruno ise şimdiden arkeoloji dünyasının en genç kaşiflerinden biri olarak anılmaya başladı.