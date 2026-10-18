Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde 8 yaşındaki kız çocuğu H.Z.’nin şiddet gördüğü yönündeki ihbar üzerine güvenlik ve sağlık ekipleri harekete geçti. Yapılan incelemelerde vücudunda darp izleri ve ağır yanıklar olduğu tespit edilen küçük çocuk, acil sağlık ekiplerince Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

ÜTÜYLE İŞKENCE İDDİASI

Siverek Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alınan H.Z.’nin vücudundaki yanıkların ütüyle yapılan işkence sonucu oluştuğu öne sürüldü. Küçük çocuk, durumunun ciddiyeti nedeniyle buradaki ilk müdahalesinin ardından Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edilerek yoğun bakıma/tedaviye alındı.

3 AİLE FERDİ GÖZALTINA ALINDI

Emniyet güçleri tarafından olayla ilgili başlatılan geniş çaplı soruşturma kapsamında, çocuğun annesi, teyzesi ve anneannesi polis ekiplerince gözaltına alındı.

Gözaltına alınan 3 şüphelinin emniyetteki sorguları sürerken, olayla ilgili başlatılan adli soruşturma çok yönlü olarak devam ediyor.