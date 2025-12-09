Mustafa Sandal ile 2018 yılında anlaşmalı olarak boşanan Emina Jahoviç, boşanma protokolündeki nafaka ve araç kiralama yükümlülüğünü yerine getirmediği için eski eşine dava açtı. Jahoviç, dava açmanın kendisi için "kaçınılmaz" hale geldiğini ifade etti.

8 YIL ÖNCE ANLAŞMALI BOŞANMIŞLARDI

8 yıl önce boşanan ünlü çift yeniden davalık oldu. Emina Jahoviç, Mustafa Sandal'ın boşanma protokolüne uymadığı gerekçesiyle dava açtı. Protokole göre çiftin iki çocuğunun velayeti anneye verildi. Ayrıca Beykoz’daki evlerinin satılmasıyla elde edilecek gelirden 2 milyon dolar Jahoviç’e verilecek, 500 bin dolar ise çocukların eğitimi için ayrılacaktı.

ESKİ EŞİNE DAVA AÇTI: KAÇINILMAZ

Bunların yanı sıra Sandal'ın eski eşine Sırbistan’da bir konut alması, düzenli nafaka ödemesi ve Jahoviç ile çocukları için istediği zaman araç kiralaması kararlaştırılmıştı. Fakat, Emina Jahoviç, geçtiğimiz günlerde İstanbul Aile Mahkemesi'ne başvurarak Sandal hakkında boşanma protokolündeki nafaka ve araç kiralama yükümlülüğünü yerine getirmediği davacı oldu.