Diyarbakır’da 28 Mayıs 2016’da bir markete giren yüzü kapalı şapkalı bir kişi, elindeki silah ve bıçakla kasadaki paraları gasp etti. İçerdeki müşterileri rehin alıp, cüzdanlarına el koydu. Müşterilerden biri karşı çıkınca da silahını peş peşe ateşleyip bir kişiyi yaraladı. Kaçarken kendisini takip eden bir müşteriye de ateş açarak izini kaybettirdi.

KAMERADAN TESPİT EDİLDİ

Polisler marketin kamera kayıtlarını inceledikten sonra Muşlu İnşaat işçisi Hüseyin Aydemir’i (31) gözaltına aldı. Aydemir, olay günü Muş’ta olduğunu belirterek, “Muş’ta inşaatta çalışıyordum. Görüntüler dikkatli incelenirse ben olmadığım görülecektir” dedi. Market çalışanı ve müşteriler de Aydemir’i teşhis ederek “Bize silah doğrultan kişi buydu” deyince tutuklandı. Diyarbakır Ağır Ceza Mahkemesi Aydemir’i, silahlı yağma ve tehdit suçlarından her mağdura karşı ayrı ayrı olmak üzere iyi hal indirimi yapmadan toplam 85 yıl hapisle cezalandırdı.

İstinaf ve Yargıtay kararı usul ve yasaya uygun bularak onadı. Hüseyin cezaevinde sesini duyurabilmek için açlık grevine başlasa da kimse sesine kulak vermedi.

Gerçek suçlu aranıyor

17 MİLYON TAZMİNAT İSTEDİ

Avukatı ulusal kriminal büroya başvuru yaptı. Raporda, soyguncu ile Aydemir’in kulak yapısında farklılık bulundu. Avukat yeniden yargılama istedi. Mahkeme, infazı durdurup Hüseyin’i tahliye etti.

Van Jandarma Bölge Kriminal laboratuvarı ile Adli Tıp Kurumu’ndan da rapor istedi. Gelen cevaplarda yüzü kapalı gaspçının Hüseyin Aydemir olmadığı ortaya çıktı.

Mahkeme “Pardon” diyerek beraat kararı verdi. 31 yaşında girdiği hapisten 39 yaşında çıkan Hüseyin, çalınan yıllarına karşılık 7 milyon maddi, 10 milyon lira da manevi olmak üzere 17 milyon lira tazminat talebinde bulundu.

‘Pardon’ filmi gibi

Ünlü tiyatro sanatçısı Ferhan Şansoy’un gerçek bir olaydan esinlenerek yazıp, yönettiği “Pardon” isimli filmde, üç arkadaş (Ferhan Şensoy- İbrahim, Rasim Öztekin – Muzaffer ve Ali Çatalbaş-Aydın) işlemedikleri bir suçtan yanlışlıkla hapse atılıyor. Absürt ve trajikomik olaylar zincirinde adalet sisteminin hataları, bürokrasinin körlüğü ve insan hikâyeleri ile hicvediliyordu. Üç kafadar 6.5 yıl hapiste yattıktan sonra suçlular yakalanıyor ve tahliye ediliyorlardı.