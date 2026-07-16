Fenerbahçe’de Aziz Yıldırım’ın yeniden göreve gelmesiyle birlikte transfer anlayışı tamamen değişti. Sarı-lacivertliler artık günü kurtarmaya yönelik pahalı hamleler yerine, ihtiyaçlara odaklanan planlı bir yol izliyor. 24 yaşındaki dünya yıldızı Greenwood’un gelişiyle hücum hattı güçlenirken, Ake savunmaya sağlamlık kattı, Muriqi ise gol yollarında yeni bir umut oldu. Yönetim, teknik ekibin raporları doğrultusunda eksik bölgeleri tamamlayan isimleri kadroya dahil etti.

AKILCI YOL HARİTASI

Böylece Şampiyonlar Ligi ön eleme turunda oynanacak Gornik Zabrze karşılaşmaları öncesi İsmail Kartal’ın eli güçlendirildi. Hamlelerin devamı da gelecek. Ancak önce elden çıkarılması planlanan oyuncularla yolların ayrılması gerek. Bu strateji yürütülürken mali disipline de dikkat edildi. Mesela Greenwood transferinde Marsilya kapıyı 50 milyon Euro’dan açtı. Yoğun pazarlıklarla rakam 39 milyon Euro’ya indi. Başkan Aziz Yıldırım çizdiği plan doğrultusunda kulüpte uzun vadeli başarıyı hedefleyerek taraftara güven veren bir kadro kurmayı amaçlıyor.