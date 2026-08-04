Orta Amerika ülkesi Guatemala'da bulunan Fuego Yanardağı'nın 8 yıl sonra yeniden hareketlenmesi üzerine çevrede yaşayan vatandaşlar için tahliye kararı alındı. Yetkililer, patlamanın şiddetinin artması nedeniyle bölgede geniş çaplı önlemler uygulamaya başladı. YANARDAĞ YENİDEN HAREKETE GEÇTİ Guatemala Afet Yönetimi Kurumu (CONRED), başkent Guatemala City'nin yaklaşık 50 kilometre güneybatısında bulunan Fuego Yanardağı'nın yerel saatle sabah saatlerinde yeniden faaliyete geçtiğini açıkladı. İKİ YERLEŞİM YERİ TAHLİYE EDİLDİ Yapılan açıklamada, gün içerisinde volkanik hareketliliğin giderek arttığı belirtilirken, yanardağın eteklerinde bulunan iki yerleşim biriminin tedbir amacıyla tahliye edildiği bildirildi. Yetkililer, bölgede turuncu alarm seviyesine geçildiğini duyururken, püsküren kül bulutlarının rüzgarın etkisiyle çevredeki yerleşim alanlarına ulaşabileceği uyarısında bulundu. KARA YOLU ULAŞIMA KAPATILDI Alınan güvenlik önlemleri kapsamında yanardağın yakınından geçen kara yolunun ulaşıma kapatıldığı, risk altındaki bölgelerde bulunan okullarda ise eğitime geçici olarak ara verildiği açıklandı. Guatemala Sismoloji, Volkanoloji ve Meteoroloji Enstitüsü de yaptığı değerlendirmede, Fuego Yanardağı'ndaki patlama faaliyetlerinin şiddetlendiğini ve volkanik hareketliliğin yakından takip edildiğini duyurdu. 8 YIL ÖNCE 200 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ Deniz seviyesinden 3 bin 763 metre yüksekliğe sahip olan Fuego Yanardağı, Orta Amerika'nın en aktif volkanları arasında yer alıyor. Yanardağda 2018 yılında meydana gelen büyük patlamada yaklaşık 200 kişi yaşamını yitirmişti.

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