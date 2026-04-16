Ekranların sevilen iki ismi Hazal Subaşı ve Kaan Yıldırım hakkında dizi severleri ilgilendiren bir iddia ortaya atıldı. Daha önce birlikte kamera karşısına geçen ikilinin, yıllar sonra yeniden aynı projede yer alacağı konuşuluyor.

8 YIL ÖNCE AYNI DİZİDE ROL ALDILAR

Son olarak “Halka” dizisinde partner olan Subaşı ve Yıldırım’ın, dijital bir platform için hazırlanan yeni dizide başrolleri paylaşacağı öne sürüldü.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; 8 yıl önce rol arkadaşı olan ikilinin, ARC Yapım imzası taşıyan ve HBO Max için hazırlanan 8 bölümlük projenin çalışmalarının sürdüğü belirtiliyor. Senaryosunu Levent Cantek’in kaleme aldığı dizinin yönetmen koltuğunda ise Deniz Yorulmazer oturacak.

KAAN YILDIRIM ADI ÖNE ÇIKTI

Başrol kadın oyuncusu daha önce netleşen projede erkek başrolün kim olacağı merak edilirken, kulislerde konuşulan isim Kaan Yıldırım oldu.

Dizinin hikâyesi ise geçirdiği kazanın ardından hafızasını kaybeden bir kadının etrafında şekillenecek.