Yerli ve yabancı kuruluşlara ‘Helal sertifika’ vermek için kurulan HAK, 9 yılda 141 akreditasyon yapabildi. 2017’de kurulan HAK, 2018’den 2026’nın ilk yarısına kadar toplam 239 milyon 527 bin lira harcadı. Böylece verilen her bir Helal Belge ve akreditasyon kararının kamuya maliyeti 1 milyon 699 bin lira oldu.

6 AYDA 54.4 MİLYON

HAK’ın aynı dönemde kendi faaliyetlerinden elde ettiği gelir ise yalnızca 5 milyon 191 bin lirada kaldı.

Kurum, 2026’nın yalnızca ilk altı ayında 54 milyon 351 bin 767 lira harcadı. Bu harcamanın 39 milyon 645 bin lirasını personel giderleri, 5 milyon 78 bin lirasını ise sosyal güvenlik primi ödemeleri oluşturdu. Altı aylık harcamanın 44 milyon 724 bin lirası, yani yüzde 82’si personel ve prim giderlerine harcandı. Ticaret Bakanlığı’na bağlı olan Helal Akreditasyon Kurumu, dünyadaki 1.8 milyar Müslümanın tercih ettiği 3.9 trilyon dolar büyüklükteki helal ekonomiden pay alma hedefi ile kurulmuştu.