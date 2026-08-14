Venezuela siyasetinde uzun yıllardır devam eden anlaşmazlıkların ardından hükümet ve muhalefet, İngiltere’de kilitli tutulan milyarlarca dolarlık altın rezervinin ülkeye getirilmesi hususunda ortak bir zeminde buluştu.

ABD destekli sürdürülen yaklaşık iki haftalık müzakerelerin sonucunda taraflar, İngiltere Merkez Bankası kasalarında kalan 31 ton altının geri alınması amacıyla birlikte çalışacaklarını ilan etti. Güncel piyasa değeri yaklaşık 4 milyar doları bulan söz konusu rezerv, ağır ekonomik şartlarla mücadele eden ülke için kritik bir finansal kaynak niteliği taşıyor.

LONDRA’DAKİ KASALARDA SEKİZ YILLIK HUKUKİ BELİRSİZLİK

Caracas yönetiminin söz konusu altın rezervlerine erişiminde yaşanan sorunlar 2018 yılına dayanıyor. İngiltere’nin Venezuela’daki mevcut yönetimi tanımama kararı alması, İngiltere Merkez Bankası’nda bulunan külçelerin teslimatını engellerken süreç zamanla İngiliz yargısına taşındı.

İngiltere tarafı, altınların hangi yönetimin veya kurumun denetimine verilmesi gerektiğine dair hukuki belirsizliğin netleşmesini bekliyor. Bu durum, rezervlerin sekiz yıla yakın süredir Londra’da tutulmasına yol açtı.

Daha önce altınların mevcut hükümete verilmesine karşı çıkan muhalefet kanadının, son görüşmelerle birlikte tutumunu değiştirmesi sürecin en dikkat çekici gelişmesi oldu.

KAYNAKLAR DEPREM SONRASI YENİDEN YAPILANMAYA AKTARILACAK

Taraflar tarafından yapılan ortak açıklamada, altınların serbest bırakılması durumunda elde edilecek kaynağın haziran ayında gerçekleşen depremlerin yarattığı hasarın giderilmesinde kullanılacağı ifade edildi.

Bu kapsamda konutların yeniden inşası, sağlık altyapısının güçlendirilmesi, elektrik şebekelerinin onarımı ve enkaz kaldırma projeleri öncelikli alanlar olarak belirlendi.

Muhalefet kanadı ise 4 milyar dolarlık kaynağın kullanımı sırasında sıkı denetim ve şeffaflık mekanizmalarının devreye girmesini şart koşuyor. İki taraf, harcamaların takibini üstlenecek ortak bir yapı üzerinde çalışmayı sürdürüyor.

ENFLASYON VE BORÇ YÜKÜ DÖVİZ İHTİYACINI ARTIRIYOR

Venezuela’nın uluslararası altın rezervlerine erişme çabasının arkasında, deprem sonrası oluşan maliyetlerin yanı sıra derinleşen ekonomik sorunlar da yer alıyor. Venezuela Merkez Bankası verilerine göre, haziranda yüzde 13,8 olan aylık enflasyon temmuz ayında yüzde 19,9’a yükseldi.

Yıllık enflasyonun yaklaşık yüzde 575 seviyesine ulaştığı tahmin edilirken, deprem nedeniyle mal dağıtımı ve altyapıda yaşanan aksamalar fiyatlar üzerindeki baskıyı artırıyor. Toplam kamu borcu yaklaşık 240 milyar doları bulan ülke yönetimi, hem ekonomik istikrarı sağlamak hem de imar faaliyetlerini finanse etmek adına kaynak arayışını sürdürüyor.

ULUSLARARASI VARLIKLAR İÇİN GENİŞ KAPSAMLI STRATEJİ

Caracas yönetiminin uluslararası alandaki finansal girişimleri yalnızca Londra'da tutulan altınlarla sınırlı kalmıyor. Ülke, Uluslararası Para Fonu (IMF) bünyesinde bulunan yaklaşık 4,6 milyar dolar değerindeki özel çekme hakkına (SDR) ulaşabilmek için de hukuki ve diplomatik temaslarını yürütüyor.

Yurt dışındaki varlıkların yeniden kullanılabilir hale getirilmesi geniş bir stratejinin parçası olarak öne çıkarken, İngiltere’deki 31 ton altın bu mücadelenin en sembolik ayağını oluşturuyor.

Rezervlerin iade edilip edilmeyeceği konusunda İngiltere makamlarının alacağı kararlar ve devam eden hukuki süreç belirleyici olmaya devam edecek.