Hatay'ın İskenderun ilçesinde uyuşturucu ticareti suçundan aranan bir firarinin yakalanmasına yönelik operasyon gerçekleştirildi. İskenderun İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, "Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan hakkında 8 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Şükrü Esen'i sokakta yürürken tespit ederek gözaltına aldı.

VÜCUDUNA BANTLANMIŞ UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ

Yakalanan şüphelinin emniyet ekipleri tarafından yapılan üst aramasında, uyuşturucu maddeyi gizlemek için farklı bir yönteme başvurduğu belirlendi. Yapılan detaylı aramada, Esen'in bel ve bacak kısımlarına bantla sarılarak vücuduna yapıştırılmış halde 500 gram esrar maddesi ele geçirildi.

İŞLEMLERİNİN ARDINDAN CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Sokakta yürürken gerçekleştirilen operasyonla yakalanan ve üzerinde yarım kilo uyuşturucu madde bulunan Şükrü Esen, işlemlerinin yapılması amacıyla İskenderun İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Emniyetteki yasal süreçleri tamamlanan Esen, önce adliyeye sevk edildi, ardından da kesinleşmiş cezası doğrultusunda tutuklanarak cezaevine gönderildi.