SETTEN İLK KARELERİ PAYLAŞTI
Oyunculuğa 2018 yılında ara veren Gamze Özçelik, uzun süren sessizliğini Operasyon Alesta dizisiyle bozdu. TRT'nin dijital platformu tabii için kamera karşısına geçen Özçelik, Afrika'da görev yapan Zeynep isimli bir mühendisi canlandıracağı dizinin setinden ilk fotoğraflarını sosyal medya hesabında paylaşarak hayranlarıyla buluşturdu.
8 YIL SONRA SETLERE DÖNDÜ
Uzun yıllardır oyunculuk kariyerine ara veren Gamze Özçelik, 8 yıl sonra yeniden kamera karşısına geçti. TRT'nin dijital platformu tabii için hazırlanan Operasyon Alesta dizisinde rol alan Özçelik, yeni projesiyle ekranlara dönmeye hazırlanıyor.
Başarılı oyuncu dizide, Afrika'da görev yapan Zeynep adlı bir mühendise hayat verecek.
"HER ANINDAN KEYİF ALDIĞIM BİR İŞ OLDU"
Gamze Özçelik, setten kareleri sosyal medya hesabında paylaşırken projeye dair duygularını da takipçileriyle paylaştı.
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Özçelik paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
"Operasyon Alesta... Alesta seti benim için yıllar sonra gerçekten içinde bulunmaktan mutluluk duyduğum, her anından keyif aldığım bir iş oldu. Artık iyice uzaklaşmama rağmen beni bu projede özellikle çok istediğiniz ve ikna ettiğiniz için size çok teşekkür ederim. Güzel enerjisini, gülümsemesini hiç eksik etmeyen yönetmenimize ve ekip arkadaşlarımın hepsine çok teşekkür ediyorum. Birçoğu ile hiç fotoğraf çekilmediğimi fark etmek beni üzdü. İnşallah önümüzdeki aylarda, dizi yayına girdiğinde tekrar görüşeceğiz."
PAYLAŞIMINA YOĞUN İLGİ
Gamze Özçelik'in setten paylaştığı kareler kısa sürede sosyal medyada büyük ilgi gördü. Yaklaşık 70 bin beğeni alan paylaşıma yüzlerce yorum yapılırken, takipçileri ünlü oyuncunun yeniden ekranlara dönmesinden duydukları mutluluğu dile getirdi. Özçelik'in doğal görüntüsü ve oyunculuğa dönüşü sosyal medyada en çok konuşulan konular arasında yer aldı.
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