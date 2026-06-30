Oyuncu Erkan Kolçak Köstendil, kendisi gibi oyuncu olan Cansu Tosun ile boşanmasının ardından ilk kez açıklama yaptı. Ayrılık sonrası eski eşiyle oğulları Marsel için bir araya gelmeye devam ettiklerini belirten Köstendil, aile hayatlarının sürdüğünü ifade etti.

8 YILLIK EVLİLİKLERİNE SON VERDİLER

2018 yılında nikâh masasına oturan Erkan Kolçak Köstendil ve Cansu Tosun, geçtiğimiz ay 8 yıllık evliliklerini sonlandırmıştı. Çiftin 2020 yılında dünyaya gelen oğulları Marsel için ise birlikteliklerini farklı bir şekilde sürdürdükleri görüldü.

Boşanmanın ardından birkaç hafta sonra eski eşiyle oğulları Marsel'in yeni yaş kutlamasında bir araya gelen Köstendil, konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

ERKEN KUTLAMA

Ünlü oyuncu, kutlamanın zamanlamasıyla ilgili, "Marsel'in okul arkadaşları da katılabilsin diye biraz erken kutladık" dedi.

''BİZ HEP BERABERİZ''

Gazetecilerin soruları üzerine eski eşiyle ilişkisine de değinen Köstendil, "Biz hep beraberiz. Sonuçta Marsel'in annesi ve babasıyız. Aile hayatımız devam ediyor" ifadelerini kullandı.

Ayrılığın kötü bir şekilde gerçekleşmediğini belirten oyuncu, "Çok şükür her şey yolunda" diyerek sözlerini tamamladı.

Köstendil ve Tosun çiftinin boşanma kararı magazin dünyasında gündem olurken, ikilinin oğulları için sağlıklı bir iletişim kurmaya devam ettiği mesajı dikkat çekti.