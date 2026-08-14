Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde 8 yıldır faili meçhul olarak kayıtlara geçen bir cinayet aydınlatıldı. 19 yaşındaki Emrah Daşdemir'in cinayetinde şüpheli görülen arkadaşı Halil Can Çelik, düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.

Olayın perde arkası 7 Eylül 2018'e dayanıyor. Ankara Büyükşehir Belediyesi işçileri, Kırköy Mahallesi Kargasekmez geçidindeki çalışmalar sırasında kara yolu kenarındaki kullanılmayan bir su deposunda av tüfeğiyle vurulmuş bir erkek cesedi buldu. Otopsi sonuçları 9 Aralık 2020'de cesedin Emrah Daşdemir'e ait olduğunu ortaya çıkardı. Daşdemir'in 8 Ağustos 2018'den beri kayıp olduğu tespit edilmişti.

"BAZ SİNYALLERİ BÖLGEDE OLDUĞUNU GÖSTERİYOR"

Soruşturma kapsamında Daşdemir'in cep telefonunun HTS kayıtları incelendi. Telefonun son olarak 15 kez görüştüğü Halil Can Çelik şüpheli olarak işaretlendi. Ancak o dönemde başka delil bulunamadığı için Çelik tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Dosya, Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü bünyesinde 24 Nisan 2026 tarihinde Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığı'nın kurulmasının ardından yeniden değerlendirildi. Çelik'in çelişkili beyanları ve sanal medya hesaplarındaki mesajlaşmaları dikkati çekti.

İfadesinde Emrah Daşdemir ile olan ilişkisini gizlemeye yönelik beyanlarda bulunan Çelik'in baz sinyalleri incelendiğinde, olay tarihinde bölgede bulunduğu tespit edildi. Bu bulgular üzerine şüphelinin olayın asli faili olduğu değerlendirildi.

Halil Can Çelik, jandarmadaki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilecek. Soruşturma süreci devam ediyor.