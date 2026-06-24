Bir dönem televizyon ekranlarının en çok konuşulan isimleri arasında yer alan Gamze Özçelik, 8 yıllık aranın ardından yeniden kamera karşısına geçti.
Uzun süredir insani yardım faaliyetleriyle gündeme gelen ve oyunculuğa ara veren Özçelik, TRT'nin dijital platformu tabii için hazırlanan "Operasyon Alesta" dizisinin kadrosuna katıldı.
İLK FOTOĞRAF GELDİ
Milli Savunma Bakanlığı ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın desteğiyle çekilen ÜS Yapım imzalı dizinin afiş çekimi gerçekleştirildi. Çekimlerde Gamze Özçelik'in de yer aldığı ilk kareler paylaşıldı.
AFRİKA'DA GÖREV YAPAN MÜHENDİSİ CANLANDIRDI
Yeni projede Afrika'da görev yapan Türk mühendis Zeynep karakterine hayat verecek olan Özçelik'in ekrana dönüşü, hayranlarını heyecanlandırdı.
Dizinin afiş çekiminde Onur Seyit Yaran, Cem Bender, Ersin Arıcı, Meltem Akçöl, Fırat Çelik, Aslıhan Güner, Gamze Özçelik ve Aras Şenol da kamera karşısına geçti.
Yıllar sonra setlere dönen Özçelik'in yeni rolü ve performansı şimdiden merak konusu oldu.
Günün Trend Haberleri
www.sozcu.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber ve fotoğrafların her türlü telif hakkı Mega Ajans ve Rek. Tic. A.Ş'ye aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.