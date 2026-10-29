YENİ Parti lideri Özgür Özel, SÖZCÜ TV’de önceki akşam gazeteciler Senem Toluay Ilgaz, Barış Terkoğlu ve Aslı Kurtuluş Mutlu’nun sorularını yanıtladı. Özgür Özel, maliyeti 124 milyar doları bulduğunu belirttiği fon soruşturmasındaki isimlerle ilgili soru üzerine şunları söyledi:

“Burada, bir iktidar içi hesaplaşmada tarafların birbiri hakkında yaptırdıkları sızdırmalar ve burada sapla samanın birbirine karışması yüzünden çok ciddi bir teyit mekanizmasına ihtiyaç olduğu kesin. İsimler üzerinden iş boşu boşuna magazinleştiriliyor. 80-85 kişilik liste hepinizde, sizde de var, herkeste var. AKP’nin elinde liste var ve TC’lerine kadar biliyorlar. O yüzden biz isim gizliyor değiliz ama teyit edebilmemiz için doğru olanın, doğru liste elinde olan Erdoğan’ın bu listeyi teker teker açıklaması lazım.”

Özel, “Sizin açıklamalarınızdan da anlıyoruz ki AKP içinde bir fon çatışması var. Bunun tarafları kimler?” sorusuna da şu yanıtı verdi:

Özgür Özel, Anıtkabir’deki 29 Ekim törenlerine katıldı.

‘60 MİLLETVEKİLİ VAR’

“Burada isim isim net olarak şunlar bu tarafta, bunlar bu tarafta diyemem ama bir Erdoğan’a çok yakın üst düzey bürokrasi var. Adalet Bakanlığı, Adalet Bakanı ve onunla birlikte İstanbul’dan gelen ve hepimize vicdansız ve acımasızca düşmanlık eden bir iktidarın iftirayla sürdürülmesini kendilerine görev edinmiş bir ekip var. Bunun yanında milletvekili grubunda önemli sayıda kişinin olduğu söyleniyor. 60’a yakın milletvekili ya da yakınlarının doğrudan kendileri ya da bir aracı hesabıyla bu fonlarda oldukları söyleniyor. Eski bakanlar var.”