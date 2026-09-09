Dünya genelinde altyapı projelerinde ezber bozan çevreci yöntemler hızla yaygınlaşıyor. ABD ve Birleşik Krallık’ta yürütülen yenilikçi çalışmalar kapsamında; geri dönüştürülmüş atık cam, kullanılmış bebek bezi ve ömrünü tamamlamış lastikler yol ile köprü yapımında kullanılmaya başlandı.

ABD’nin New York eyaletine bağlı Whitney Point bölgesinde yürütülen projede, Tioughnioga Nehir üzerindeki 77 yıllık US Route 11 Köprüsü yenileniyor. Günde 11 binden fazla aracın geçtiği ve sel riski taşıyan yapıda geleneksel çimento yerine "Pantheon" adı verilen atık cam tozu esaslı özel bir beton tercih ediliyor.

106 ton atık camın çöpe gitmesini önleyen ve inşaat sürecindeki karbondioksit emisyonunu 72 tondan fazla azaltan bu yöntem; kristal yapılar oluşturarak betonun dayanıklılığını koruyor.

Köprünün kaldırım ve çevre yollarında kullanılan bu çevreci malzemenin uygulandığı projenin 2026 yılı sonuna doğru tamamlanması hedefleniyor.

80 BİN KULLANILMIŞ BEBEK BEZİ KULLANILDI

Galler'de ise döngüsel ekonominin dikkat çeken bir örneği hayata geçirildi. B4336 karayolunun Pontweli mevkiinde yürütülen çalışmada yaklaşık 80 bin kullanılmış bebek bezi özel tesislerde işlenerek elyaf paletlerine dönüştürüldü. Taş Mastik Asfalt (SMA) karışımına eklenen bu elyaflar sayesinde 4 ton atık depolama alanlarına gitmekten kurtarıldı.

İncelemelerde geri dönüştürülmüş bez elyaflarının geleneksel asfalt kadar dayanıklı ve etkili olduğu tespit edilirken, yetkililer uygulamanın kapsamını genişletmeyi planlıyor.

Bir diğer sürdürülebilir altyapı adımı ise ABD'nin Michigan eyaletine bağlı Ann Arbor kentinde atıldı. Kent yönetimi, kullanım ömrünü tamamlamış yaklaşık 2 bin otomobil lastiğini öğüterek "kauçuk asfalt" karışımına dönüştürdü.

Esnek yapısı sayesinde çatlamalara ve zorlu kış şartlarına karşı yüksek direnç gösteren, aynı zamanda yol gürültüsünü azaltan bu malzemenin performansı, geleneksel asfalt ile yan yana test edilerek uzun vadede karşılaştırılacak. Testlerin olumlu sonuçlanması durumunda milyonlarca ton atık lastiğin altyapıya kazandırılması öngörülüyor.