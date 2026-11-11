Antifriz, araçların motor soğutma sisteminde önemli bir görev üstleniyor. Soğuk havalarda motor soğutma suyunun donmasını önleyen bu sıvı, aynı zamanda sistemdeki metal parçaların korozyona karşı korunmasına yardımcı oluyor.

Antifrizin yalnızca kış aylarında kullanılması gerektiği düşüncesi ise sürücüler arasında yapılan yaygın hatalardan biri olarak öne çıkıyor. Oysa uygun özellikteki antifriz, yıl boyunca motorun soğutma sisteminde bulunması gereken sıvılardan biri.

EKSİKLİĞİ MOTORDA CİDDİ HASARA YOL AÇABİLİR

Soğutma sistemindeki antifriz oranının yetersiz olması, özellikle düşük sıcaklıklarda sıvının donmasına neden olabilir. Donan sıvının genleşmesi radyatör, hortumlar ve motorun bazı parçalarında hasar oluşturabilir.

Soğutma sisteminin görevini gerektiği gibi yerine getirememesi ise motor sıcaklığının yükselmesine yol açabilir. Motorun aşırı ısınması durumunda silindir kapak contası gibi önemli parçalar zarar görebilir. İleri seviyedeki hasarlarda motorun kapsamlı onarıma ihtiyaç duyması da mümkün.

80 BİN TL'Yİ BULAN TAMİR FATURASIYLA KARŞILAŞILABİLİR

Antifriz eksikliği nedeniyle oluşabilecek hasarın boyutu, aracın modeline ve arızalanan parçaya göre değişiyor. Basit bir sıvı değişimiyle giderilebilecek sorunlar, zamanında müdahale edilmediğinde çok daha kapsamlı motor onarımlarına dönüşebiliyor.

Özellikle silindir kapak contası ve motor parçalarında meydana gelen hasarlar, araç sahiplerinin yüksek işçilik ve yedek parça ücretleri ödemesine neden olabiliyor. Ağır motor arızalarında 80 bin TL seviyesine ulaşabilen tamir faturalarıyla karşılaşılabiliyor.

ANTİFRİZ SEVİYESİNİ KONTROL ETMEYİ İHMAL ETMEYİN

Araç sahiplerinin kış ayları öncesinde soğutma sistemindeki sıvı seviyesini ve antifriz oranını kontrol ettirmesi gerekiyor. Antifrizin rengi tek başına doğru ürün seçimi için yeterli olmadığından araç üreticisinin belirttiği teknik özelliklere uygun sıvı tercih edilmeli.

Antifriz seviyesinin sürekli azalması durumunda ise yalnızca sıvı eklemek yerine sistemde kaçak olup olmadığının araştırılması önem taşıyor. Ayrıca motor sıcakken genleşme kabının kapağının açılması ciddi yanıklara neden olabileceğinden kontroller motor soğukken yapılmalı.